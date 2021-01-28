https://ria.ru/20210128/kapitoliy-1594916670.html

Двое американских полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Двое американских полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:22

2021-01-28T11:22

2021-01-28T11:22

захват капитолия в вашингтоне

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти.Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Конти в ходе выступления перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям во вторник подтвердил данную информацию и сообщил, что Либенгуд скончался 9 января.Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в патруле 12 лет.По данным издания, в общей сложности 6 января полиция Вашингтона направила 850 полицейских, почти четверть своих сил, на спасение Капитолия от штурмовавшей его толпы, еще 250 контролировали ситуацию на близлежащей территории. Он добавил, что по предварительным оценкам управления, обеспечение безопасности центра города в течение недели после беспорядков обошлось округу в 8,8 миллиона долларов."Это нападение на Капитолий выявило слабые места в системе безопасности самого безопасного города страны", - заявил Конти в ходе выступления.Он добавил, что многие аспекты придется пересмотреть, чтобы противостоять новым угрозам внутреннего терроризма, включая обучение, которое в настоящее время "не предполагает и не готовит" офицеров к "многочасовому рукопашному бою". Он также извинился перед законодателями за "ошибки", которые позволили толпе войти в здание конгресса, отметив, что полицейское управление должно было лучше подготовиться к нападению.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

https://ria.ru/20210125/kapitoliy-1594436232.html

вашингтон (город)

сша

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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире