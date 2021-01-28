https://ria.ru/20210128/kaliforniya-1594916934.html

Жителя Калифорнии обвинили в подготовке нападений на демократов

Жителя Калифорнии обвинили в подготовке нападений на демократов

Федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Калифорнии, верившему, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах, заявив, что он изготовлял... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:26

2021-01-28T11:26

2021-01-28T11:26

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дональд трамп

калифорния

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Федеральные прокуроры предъявили обвинения жителю Калифорнии, верившему, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах, заявив, что он изготовлял самодельные бомбы и планировал "начать войну" против демократов и других людей, чтобы Трамп остался у власти, сообщает газета Washington Post.Как сообщается, 44-летнего Иэна Бенджамина Роджерса задержали ранее в этом месяце после того, как власти округа Напа и ФБР обыскали его дом и место работы и обнаружили 49 единиц огнестрельного оружия, а также пять трубчатых бомб.Сам Роджерс, владелец автомастерской, специализирующейся на британских автомобилях, заявил следователям, что бомбы были предназначены для развлечения. Однако власти нашли сообщения на его телефоне, свидетельствующие о его намерении атаковать демократов и места, связанные с ними, чтобы добиться того, чтобы Трамп остался у власти.Он уже содержался под стражей в связи с выдвинутыми штатом обвинениями, когда прокуроры возбудили федеральное дело. Ему предъявили обвинения в незаконном хранении незарегистрированных взрывных устройств.

https://ria.ru/20210128/pokhischenie-1594887836.html

https://ria.ru/20210126/kapitoliy-1594712813.html

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фбр, дональд трамп, калифорния, сша, в мире