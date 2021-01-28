https://ria.ru/20210128/izrail-1594956291.html

В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ

В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ

Министерство туризма Израиля ожидает, что въездной туризм в стране начнет восстанавливаться уже в этом году, в том числе планируется принимать и гостей из... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:37

2021-01-28T17:37

2021-01-28T17:37

туризм

коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

министерство туризма израиля

иерусалим

израиль

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля ожидает, что въездной туризм в стране начнет восстанавливаться уже в этом году, в том числе планируется принимать и гостей из России, сообщает АТОР. Как рассказал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, в ведомстве скорректировали предыдущий прогноз в лучшую сторону, так как ранее рассчитывали на возвращение заграничных путешественников только в 2022 году.Этому поспособствовали темпы вакцинации. На 27 января первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 786 202 израильтян. Это 31 процент населения. Вторую дозу получили 1 377 803 человек – 15 процентов населения.Но речи о допуске в Израиль только привитых от коронавируса туристов пока не идет.Сейчас страна практически не принимает иностранцев. С 26 января и по меньшей мере на неделю закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Исключением станут гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.С начала пандемии Израиль с небольшими перерывами находился в состоянии локдауна. Но период карантина не стал "простоем" для туризма — появились новые достопримечательности и турпродукты.Например, VIP-комната над театром Ирода. На ее стенах – утонченная живопись, транслируется видео-шоу. Среди других новинок – прогулки по горам Эйлата. Также эксперты напомнили, что в стране — 500 бесплатных и 60 платных парков и заповедников. Все они адаптировались для приема туристов в новых условиях. Для посещения необходимо записаться заранее, можно за три недели. Во всех парках обязательно следовать правилам "Фиолетового знака". Это означает наличие масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.Также в Израиле можно заняться снорклингом в самом северном коралловом заповеднике в мире и единственном в Израиле. Или раскрыть секреты природы в Эйнот Цуким – самом низком (по высоте от уровня моря) нацпарке в мире. А еще – увидеть одно из самых удивительных ночных шоу "Сказание на Масаде", во время которого видео-представление транслируется прямо на гору.

https://ria.ru/20210113/izrail-1592840394.html

https://ria.ru/20210120/izrail-1593811195.html

иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, министерство туризма израиля, иерусалим, израиль