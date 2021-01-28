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https://ria.ru/20210128/izrail-1594956291.html
В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ
В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ
Министерство туризма Израиля ожидает, что въездной туризм в стране начнет восстанавливаться уже в этом году, в том числе планируется принимать и гостей из... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:37
2021-01-28T17:37
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
министерство туризма израиля
иерусалим
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля ожидает, что въездной туризм в стране начнет восстанавливаться уже в этом году, в том числе планируется принимать и гостей из России, сообщает АТОР. Как рассказал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, в ведомстве скорректировали предыдущий прогноз в лучшую сторону, так как ранее рассчитывали на возвращение заграничных путешественников только в 2022 году.Этому поспособствовали темпы вакцинации. На 27 января первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 786 202 израильтян. Это 31 процент населения. Вторую дозу получили 1 377 803 человек – 15 процентов населения.Но речи о допуске в Израиль только привитых от коронавируса туристов пока не идет.Сейчас страна практически не принимает иностранцев. С 26 января и по меньшей мере на неделю закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Исключением станут гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.С начала пандемии Израиль с небольшими перерывами находился в состоянии локдауна. Но период карантина не стал "простоем" для туризма — появились новые достопримечательности и турпродукты.Например, VIP-комната над театром Ирода. На ее стенах – утонченная живопись, транслируется видео-шоу. Среди других новинок – прогулки по горам Эйлата. Также эксперты напомнили, что в стране — 500 бесплатных и 60 платных парков и заповедников. Все они адаптировались для приема туристов в новых условиях. Для посещения необходимо записаться заранее, можно за три недели. Во всех парках обязательно следовать правилам "Фиолетового знака". Это означает наличие масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.Также в Израиле можно заняться снорклингом в самом северном коралловом заповеднике в мире и единственном в Израиле. Или раскрыть секреты природы в Эйнот Цуким – самом низком (по высоте от уровня моря) нацпарке в мире. А еще – увидеть одно из самых удивительных ночных шоу "Сказание на Масаде", во время которого видео-представление транслируется прямо на гору.
https://ria.ru/20210113/izrail-1592840394.html
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коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, министерство туризма израиля, иерусалим, израиль

В Израиле рассказали, чем удивят туристов после открытия границ

17:37 28.01.2021
 
© Fotolia / voddol Город Эйлат, Израиль
Город Эйлат, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Fotolia / voddol
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Министерство туризма Израиля ожидает, что въездной туризм в стране начнет восстанавливаться уже в этом году, в том числе планируется принимать и гостей из России, сообщает АТОР.
Как рассказал директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр, в ведомстве скорректировали предыдущий прогноз в лучшую сторону, так как ранее рассчитывали на возвращение заграничных путешественников только в 2022 году.
Этому поспособствовали темпы вакцинации. На 27 января первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 786 202 израильтян. Это 31 процент населения. Вторую дозу получили 1 377 803 человек – 15 процентов населения.
Но речи о допуске в Израиль только привитых от коронавируса туристов пока не идет.
Сейчас страна практически не принимает иностранцев. С 26 января и по меньшей мере на неделю закрыт аэропорт имени Бен-Гуриона. Исключением станут гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы.
С начала пандемии Израиль с небольшими перерывами находился в состоянии локдауна. Но период карантина не стал "простоем" для туризма — появились новые достопримечательности и турпродукты.
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:02Туризм
В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов
Например, VIP-комната над театром Ирода. На ее стенах – утонченная живопись, транслируется видео-шоу. Среди других новинок – прогулки по горам Эйлата.
Также эксперты напомнили, что в стране — 500 бесплатных и 60 платных парков и заповедников. Все они адаптировались для приема туристов в новых условиях. Для посещения необходимо записаться заранее, можно за три недели.
Во всех парках обязательно следовать правилам "Фиолетового знака". Это означает наличие масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены.
Также в Израиле можно заняться снорклингом в самом северном коралловом заповеднике в мире и единственном в Израиле. Или раскрыть секреты природы в Эйнот Цуким – самом низком (по высоте от уровня моря) нацпарке в мире. А еще – увидеть одно из самых удивительных ночных шоу "Сказание на Масаде", во время которого видео-представление транслируется прямо на гору.
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ТуризмКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМинистерство туризма ИзраиляИерусалимИзраиль
 
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