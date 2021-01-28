https://ria.ru/20210128/investproekt-1595017738.html
Руденя: на заводе "Шелл" в Торжке реализуют новый инвестпроект
Руденя: на заводе "Шелл" в Торжке реализуют новый инвестпроект
На заводе компании "Шелл", работающим в Торжке, планируется реализовать новый инвестиционный проект, предусматривающий увеличение объемов производства в течение РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:33
2021-01-28T18:33
2021-01-28T18:33
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 28 янв – РИА Новости. На заводе компании "Шелл", работающим в Торжке, планируется реализовать новый инвестиционный проект, предусматривающий увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 миллионов литров масла в год, создание пятисот новых рабочих мест. Объем инвестиций составит до 6 миллиардов рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет - не менее 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Перспективы нового инвестпроекта обсудили губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергеей Стародубцев.В настоящее время завод в Торжке производит более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell. Сейчас мощности предприятия составляют 200 миллионов литров масла в год. Отчисления в бюджет Тверской области в 2020 году составили более 272 миллионов рублей. На территории инновационно-промышленного парка, который планируется создать в рамках реализации инвестиционного проекта, предполагается разместить логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки. Научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров планируется создать на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
https://ria.ru/20210114/most-1593097390.html
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 28 янв – РИА Новости. На заводе компании "Шелл", работающим в Торжке, планируется реализовать новый инвестиционный проект, предусматривающий увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 миллионов литров масла в год, создание пятисот новых рабочих мест. Объем инвестиций составит до 6 миллиардов рублей, а ежегодные дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет - не менее 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Перспективы нового инвестпроекта обсудили губернатор области Игорь Руденя
и генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергеей Стародубцев.
В настоящее время завод в Торжке производит более 80% реализуемых в России смазочных материалов под брендом Shell. Сейчас мощности предприятия составляют 200 миллионов литров масла в год. Отчисления в бюджет Тверской области в 2020 году составили более 272 миллионов рублей.
"Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также учреждения по подготовке квалифицированных кадров", – отметил глава региона.
На территории инновационно-промышленного парка, который планируется создать в рамках реализации инвестиционного проекта, предполагается разместить логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и пластиковой упаковки.
Научно-образовательный кластер в сфере нефтепереработки для подготовки квалифицированных кадров планируется создать на базе Торжокского государственного промышленно-гуманитарного колледжа при участии Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.