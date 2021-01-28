https://ria.ru/20210128/immunitet-1594887512.html

Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации

Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации

Формирование специфического иммунитета после вакцинации от коронавируса происходит у разных людей с разной скоростью. Тому могут быть несколько причин, в том... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T04:10

2021-01-28T04:10

2021-01-28T04:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

иммунитет

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Формирование специфического иммунитета после вакцинации от коронавируса происходит у разных людей с разной скоростью. Тому могут быть несколько причин, в том числе проводившаяся ранее лекарственная терапия при ряде заболеваний, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Также, добавил он, на скорость формирования специфического иммунитета могут влиять, хотя и в меньшей степени, значительные физические нагрузки или сильный стресс.По словам врача, легкие формы аллергии не являются противопоказанием против прививки, а принимаемые пациентами стандартные противоаллергические препараты не оказывают влияния на формирование иммунитета. В то же время, уточнил Крючков, некоторые гормональные препараты, которые иногда тоже применяются для лечения аллергических реакций, могут стать причиной для противопоказания ‒ решение должны принять врачи.Иммунолог рассказал, что специфический иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается у всех, кому была сделана прививка, а вот уровень антител у вакцинированных может быть разным. То же самое ‒ с теми, кто переболел естественным путем: у части из них антитела могут не появиться вовсе."Узнать точную причину, почему после того, как человек переболел, у него не выработались антитела, почти невозможно. Это может быть просто особенность организма или особенность заболевания, которое человек перенес. Существует некая подгруппа людей, которые очень слабо реагируют на вакцину. Это же относится и к естественному заболеванию – у одних переболевших антитела сохраняются полгода-год, у других исчезают за три месяца", ‒ уточнил в беседе с радио Sputnik Николай Крючков.Кроме того, добавил он, реактивность иммунной системы снижается с возрастом: у пожилых людей формирование специфического иммунитета идет медленнее.Также, по словам иммунолога, судить об уровне иммунитета только по количеству обнаруженных тестом антител не нужно: разные тесты реагируют на различные антигены коронавируса, поэтому показатели будут меняться в зависимости от теста. Важно запомнить одно: прививка в любом случае будет способствовать выработке специфического иммунитета. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594822968.html

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594724114.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, иммунитет, общество