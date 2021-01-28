https://ria.ru/20210128/garegin-1594940418.html

Гарегин II: никогда ранее Армения не была в таком тяжелом состоянии

Гарегин II: никогда ранее Армения не была в таком тяжелом состоянии

Католикос всех армян Гарегин II во время посещения в четверг ереванского военного кладбища "Ераблур" заявил, что его позиция по отставке премьер-министра... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:06

2021-01-28T13:06

2021-01-28T13:06

религия и мировоззрение

никол пашинян

новости - религия и мировоззрение

гарегин ii

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/153299/88/1532998812_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_bad64c1f3f754d3f6892675a50f8626e.jpg

ЕРЕВАН, 28 янв – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II во время посещения в четверг ереванского военного кладбища "Ераблур" заявил, что его позиция по отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна не изменилась.После подписания премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов."Не хотел в этом святом месте касаться политических вопросов, но так как вопрос задан, скажу, что в наших убеждениях, в наших подходах никаких изменений нет", - сказал Католикос журналистам, отвечая на вопрос, продолжает ли он требовать отставки Пашиняна.По его словам, "никогда ранее страна не была в таком тяжелом состоянии". "Такой потери родины у нас не было, страна никогда не стояла перед подобными угрозами, неопределенность в отношении завтрашнего дня не была такой тревожной для нашего народа, и в этой обстановке церковь должна была быть верной своей миссии, сказать свое отрезвляющее слово, наставление", - сказал Гарегин II.Он добавил, что церковь – надполитическая структура, руководствуется национальными и государственными интересами и если ее позиция созвучна взглядам той или иной политической силы, то не следует считать, что церковь занимает чью-то сторону.Гарегин II посетил кладбище в отмечаемый 28 января День армянской армии. Отвечая на вопрос, почему он посетил "Ераблур" отдельно от руководства страны, в частности, премьер-министра, Католикос заявил, что власти не сообщили представителям церкви о своих сегодняшних планах. "Но думаю, что в сложившейся ситуации это (раздельное посещение - ред.) - надлежащий подход", - сказал глава Армянской церкви.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210111/garegin-1592529594.html

https://ria.ru/20210127/karabakh-1594763991.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, новости - религия и мировоззрение, гарегин ii, армения