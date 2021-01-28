https://ria.ru/20210128/frantsisk-1594999607.html

Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов

Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов

В ходе апостольской поездки в Ирак папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов, великим аятоллой Али Систани, сообщил в четверг патриарх РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T17:13

2021-01-28T17:13

2021-01-28T17:13

религия и мировоззрение

али систани

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

багдад (город)

ватикан

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ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. В ходе апостольской поездки в Ирак папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов, великим аятоллой Али Систани, сообщил в четверг патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский кардинал Луис Рафаэль I Сако.В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Было указано, что во время визита понтифик побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа папской поездки уточняется.В четверг в ходе онлайн-конференции, организованной Епископской конференцией Франции, Сако сообщил, что 6 марта в Наджафе папа Франциск проведет "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов Систани.Ранее кардинал-патриарх, который является одним из инициаторов этой встречи, выражал надежду, что папа Франциск и аятолла Систани подпишут "Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни". Эту декларацию папа Римский и верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейх Ахмад Аль Тайиб подписали 4 февраля во время пребывания понтифика в Абу-Даби."Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни" – это универсальный текст, и нет необходимости его менять. Стоит напомнить, что третья энциклика папы Франциска Fratelli tutti (Братья все), опубликованная 4 октября прошлого года, берет начало как раз от этой совместной декларации", - приводит слова иракского кардинала-патриарха информагентство Askanews.Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране. Ранее он неоднократно заявлял о своем искреннем желании посетить Ирак.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/paparimskiy-1592917014.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/irak-1592413418.html

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али систани, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), ватикан