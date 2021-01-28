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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/frantsisk-1594999607.html
Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов
Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов
В ходе апостольской поездки в Ирак папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов, великим аятоллой Али Систани, сообщил в четверг патриарх РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:13
2021-01-28T17:13
религия и мировоззрение
али систани
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
багдад (город)
ватикан
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ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. В ходе апостольской поездки в Ирак папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов, великим аятоллой Али Систани, сообщил в четверг патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский кардинал Луис Рафаэль I Сако.В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Было указано, что во время визита понтифик побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа папской поездки уточняется.В четверг в ходе онлайн-конференции, организованной Епископской конференцией Франции, Сако сообщил, что 6 марта в Наджафе папа Франциск проведет "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов Систани.Ранее кардинал-патриарх, который является одним из инициаторов этой встречи, выражал надежду, что папа Франциск и аятолла Систани подпишут "Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни". Эту декларацию папа Римский и верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейх Ахмад Аль Тайиб подписали 4 февраля во время пребывания понтифика в Абу-Даби."Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни" – это универсальный текст, и нет необходимости его менять. Стоит напомнить, что третья энциклика папы Франциска Fratelli tutti (Братья все), опубликованная 4 октября прошлого года, берет начало как раз от этой совместной декларации", - приводит слова иракского кардинала-патриарха информагентство Askanews.Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране. Ранее он неоднократно заявлял о своем искреннем желании посетить Ирак.
https://radiosputnik.ria.ru/20210113/paparimskiy-1592917014.html
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али систани, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), ватикан

Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов

17:13 28.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдад
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 28 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. В ходе апостольской поездки в Ирак папа Римский Франциск встретится с одним из духовных лидеров шиитов, великим аятоллой Али Систани, сообщил в четверг патриарх Вавилона Халдейского и архиепископ Багдадский кардинал Луис Рафаэль I Сако.
В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Было указано, что во время визита понтифик побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа папской поездки уточняется.
В четверг в ходе онлайн-конференции, организованной Епископской конференцией Франции, Сако сообщил, что 6 марта в Наджафе папа Франциск проведет "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов Систани.
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Ранее кардинал-патриарх, который является одним из инициаторов этой встречи, выражал надежду, что папа Франциск и аятолла Систани подпишут "Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни". Эту декларацию папа Римский и верховный имам одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейх Ахмад Аль Тайиб подписали 4 февраля во время пребывания понтифика в Абу-Даби.
"Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и совместной жизни" – это универсальный текст, и нет необходимости его менять. Стоит напомнить, что третья энциклика папы Франциска Fratelli tutti (Братья все), опубликованная 4 октября прошлого года, берет начало как раз от этой совместной декларации", - приводит слова иракского кардинала-патриарха информагентство Askanews.
Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране. Ранее он неоднократно заявлял о своем искреннем желании посетить Ирак.
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Религия и мировоззрениеАли СистаниНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Багдад (город)Ватикан
 
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