https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594996338.html

Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню

Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню

Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:13

2021-01-28T19:13

2021-01-28T19:13

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы композиция "из сундука".Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако смотр был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Гордиенко под руководством Киркорова также станет участницей конкурса в Роттердаме."Молдова играла очень существенную роль в моем становлении как артиста, много лет назад я был солистом молдавской группы. Наташу я увидел 14 лет назад на конкурсе "Новая волна", я сразу обратил на нее внимание, это была одна из самых ярких побед на конкурсе. Потом у Наташи было еще много побед... Мы периодически встречались на гастролях, Наташа часто приходила на мои концерты. А после участия молдавской группы DoReDos на "Евровидении", которую я продюсировал, мы в очередной раз увиделись и обсудили возможные коллаборации", - рассказал Киркоров РИА Новости.По его словам, он давно хотел создать общий проект с Гордиенко, но понимал, что для нее не может быть песни "из сундука".Продюсер участницы "Евровидения" рассказал, что песня почти готова, клип снимается. Киркоров выразил надежду, что российский зритель поставит Молдавии высший бал и откроет для себя талантливую певицу, как это было в свое время с украинкой Ани Лорак, которая стала известна в России после конкурса "Евровидение".Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая, но пока неизвестно в каком формате.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/morgenshtern-1593840647.html

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, евровидение, филипп киркоров, молдавия