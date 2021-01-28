https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594996338.html
Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню
Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню
Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:13
2021-01-28T19:13
2021-01-28T19:13
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
ани лорак
евровидение
филипп киркоров
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155357/65/1553576586_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_88cb1c4ee2e6d78b84c4ffa1899e8ce3.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы композиция "из сундука".Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако смотр был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Гордиенко под руководством Киркорова также станет участницей конкурса в Роттердаме."Молдова играла очень существенную роль в моем становлении как артиста, много лет назад я был солистом молдавской группы. Наташу я увидел 14 лет назад на конкурсе "Новая волна", я сразу обратил на нее внимание, это была одна из самых ярких побед на конкурсе. Потом у Наташи было еще много побед... Мы периодически встречались на гастролях, Наташа часто приходила на мои концерты. А после участия молдавской группы DoReDos на "Евровидении", которую я продюсировал, мы в очередной раз увиделись и обсудили возможные коллаборации", - рассказал Киркоров РИА Новости.По его словам, он давно хотел создать общий проект с Гордиенко, но понимал, что для нее не может быть песни "из сундука".Продюсер участницы "Евровидения" рассказал, что песня почти готова, клип снимается. Киркоров выразил надежду, что российский зритель поставит Молдавии высший бал и откроет для себя талантливую певицу, как это было в свое время с украинкой Ани Лорак, которая стала известна в России после конкурса "Евровидение".Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая, но пока неизвестно в каком формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/morgenshtern-1593840647.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155357/65/1553576586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_827c4a218f40f5bcb018712f4d79b33a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, евровидение, филипп киркоров, молдавия
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы композиция "из сундука".
Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако смотр был отменен из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году Гордиенко под руководством Киркорова также станет участницей конкурса в Роттердаме.
"Молдова играла очень существенную роль в моем становлении как артиста, много лет назад я был солистом молдавской группы. Наташу я увидел 14 лет назад на конкурсе "Новая волна", я сразу обратил на нее внимание, это была одна из самых ярких побед на конкурсе. Потом у Наташи было еще много побед... Мы периодически встречались на гастролях, Наташа часто приходила на мои концерты. А после участия молдавской группы DoReDos на "Евровидении", которую я продюсировал, мы в очередной раз увиделись и обсудили возможные коллаборации", - рассказал Киркоров РИА Новости.
По его словам, он давно хотел создать общий проект с Гордиенко, но понимал, что для нее не может быть песни "из сундука".
"Песня должна быть особенная, специально написанная под нее. Наташа такая классная, такая сладкая, такая трушная, как принято сейчас говорить. И в этом году мы смогли попасть в цель. Наш команда… написала для нее песню, с которой мы ярко встретим весну 2021", - добавил Киркоров.
Продюсер участницы "Евровидения" рассказал, что песня почти готова, клип снимается. Киркоров выразил надежду, что российский зритель поставит Молдавии высший бал и откроет для себя талантливую певицу, как это было в свое время с украинкой Ани Лорак, которая стала известна в России после конкурса "Евровидение".
Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая, но пока неизвестно в каком формате.