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https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594996338.html
Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню
Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню
Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T19:13
2021-01-28T19:13
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
ани лорак
евровидение
филипп киркоров
молдавия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы композиция "из сундука".Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако смотр был отменен из-за пандемии коронавируса. В 2021 году Гордиенко под руководством Киркорова также станет участницей конкурса в Роттердаме."Молдова играла очень существенную роль в моем становлении как артиста, много лет назад я был солистом молдавской группы. Наташу я увидел 14 лет назад на конкурсе "Новая волна", я сразу обратил на нее внимание, это была одна из самых ярких побед на конкурсе. Потом у Наташи было еще много побед... Мы периодически встречались на гастролях, Наташа часто приходила на мои концерты. А после участия молдавской группы DoReDos на "Евровидении", которую я продюсировал, мы в очередной раз увиделись и обсудили возможные коллаборации", - рассказал Киркоров РИА Новости.По его словам, он давно хотел создать общий проект с Гордиенко, но понимал, что для нее не может быть песни "из сундука".Продюсер участницы "Евровидения" рассказал, что песня почти готова, клип снимается. Киркоров выразил надежду, что российский зритель поставит Молдавии высший бал и откроет для себя талантливую певицу, как это было в свое время с украинкой Ани Лорак, которая стала известна в России после конкурса "Евровидение".Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая, но пока неизвестно в каком формате.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/morgenshtern-1593840647.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, ани лорак, евровидение, филипп киркоров, молдавия

Киркоров готовит с молдавской участницей "Евровидения" новую песню

19:13 28.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров и российский участник конкурса "Евровидение - 2019" певец Сергей Лазарев на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса "Евровидение-2019".
Певец Филипп Киркоров и российский участник конкурса Евровидение - 2019 певец Сергей Лазарев на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2019. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал РИА Новости о сотрудничестве для "Евровидения" и специальной песне молдавской певицы Натальи Гордиенко, которой не подошла бы композиция "из сундука".
Гордиенко должна была представить Молдавию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года в Роттердаме в сотрудничестве с Киркоровым. Однако смотр был отменен из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году Гордиенко под руководством Киркорова также станет участницей конкурса в Роттердаме.
"Молдова играла очень существенную роль в моем становлении как артиста, много лет назад я был солистом молдавской группы. Наташу я увидел 14 лет назад на конкурсе "Новая волна", я сразу обратил на нее внимание, это была одна из самых ярких побед на конкурсе. Потом у Наташи было еще много побед... Мы периодически встречались на гастролях, Наташа часто приходила на мои концерты. А после участия молдавской группы DoReDos на "Евровидении", которую я продюсировал, мы в очередной раз увиделись и обсудили возможные коллаборации", - рассказал Киркоров РИА Новости.
По его словам, он давно хотел создать общий проект с Гордиенко, но понимал, что для нее не может быть песни "из сундука".
"Песня должна быть особенная, специально написанная под нее. Наташа такая классная, такая сладкая, такая трушная, как принято сейчас говорить. И в этом году мы смогли попасть в цель. Наш команда… написала для нее песню, с которой мы ярко встретим весну 2021", - добавил Киркоров.
Продюсер участницы "Евровидения" рассказал, что песня почти готова, клип снимается. Киркоров выразил надежду, что российский зритель поставит Молдавии высший бал и откроет для себя талантливую певицу, как это было в свое время с украинкой Ани Лорак, которая стала известна в России после конкурса "Евровидение".
Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая, но пока неизвестно в каком формате.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 14:23
"Я готов": Моргенштерн заявил о планах на "Евровидение"
 
КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесАни ЛоракЕвровидениеФилипп КиркоровМолдавия
 
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