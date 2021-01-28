https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594883104.html
Киркоров собрался "покорять" Евровидение
Киркоров собрался "покорять" Евровидение
Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:56
2021-01-28T00:56
2021-01-28T00:56
культура
евровидение
филипп киркоров
молдавия
в мире
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021"."Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру". "Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".
https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
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евровидение, филипп киркоров, молдавия, в мире
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости.
Певец Филипп Киркоров
сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии
на конкурсе "Евровидение-2021
".
"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.
По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".
"Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.
Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.
Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".