Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594883104.html
Киркоров собрался "покорять" Евровидение
Киркоров собрался "покорять" Евровидение
Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021". РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T00:56
2021-01-28T00:56
культура
евровидение
филипп киркоров
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156277/38/1562773892_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e9e65c3cfbdff6605ac8f8af97fdd19.jpg
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021"."Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру". "Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".
https://ria.ru/20210120/mogenshtern-1593802224.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156277/38/1562773892_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4112ac99330f011ac2ee9cb3f1e5e802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение, филипп киркоров, молдавия, в мире

Киркоров собрался "покорять" Евровидение

00:56 28.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров сообщил, что представит песню для исполнительницы от Молдавии на конкурсе "Евровидение-2021".
"Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы!" – написал певец в Instagram.
По его словам, вместе с международной командой он готовит "очень сладкую премьеру".
"Новая песня уже совсем скоро! Я уверен, мы вас удивим. Начинаем обратный отсчет", - добавил Киркоров.
Как ранее сообщали организаторы конкурса, на данный момент прорабатываются четыре возможных сценария его проведения в 2021 году, которые включают в себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале этого года.
Организаторы также заявляли, что сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения-2020".
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:15Шоубиз
Моргенштерн заявил, что готов поехать на "Евровидение"
 
КультураЕвровидениеФилипп КиркоровМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния