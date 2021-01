https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html

"Россия и Китай нас переиграли": в ВМС США ищут выход из положения

"Россия и Китай нас переиграли": в ВМС США ищут выход из положения

Увеличенное водоизмещение, новая силовая установка, перспективное оружие — Пентагон раскрыл детали проекта "эсминца будущего" DDG Next, который станет одним из...

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Увеличенное водоизмещение, новая силовая установка, перспективное оружие — Пентагон раскрыл детали проекта "эсминца будущего" DDG Next, который станет одним из основных классов надводных кораблей ВМС США уже к концу 2020-х. В Вашингтоне утверждают, что перспективный вымпел даст флоту весомое преимущество над любым противником. О том, что известно о DDG Next, — в материале РИА Новости.Больше энергииРешение о разработке эсминца пятого поколения американцы приняли в минувшем году. Это назрело давно: представители ВМС неоднократно напоминали Белому дому, что флот надводных кораблей стареет. Двадцать семь эсминцев "Арли Берк" из 67 уже перешагнули 20-летний возраст. Ситуация с ракетными крейсерами класса "Тикондерога" еще сложнее: некоторым из этих кораблей перевалило за тридцать. Пентагон делал ставку на программу эсминцев-"невидимок" проекта "Замволт", рассчитывая получить 32 единицы. Но из-за баснословной цены флот ограничился лишь двумя вымпелами."Мы полностью исчерпали ресурс модернизации эсминцев класса "Арли Берк", — сообщил журналистам контр-адмирал ВМС США Пол Шлизе. — Все их характеристики повышены до возможного максимума. Настало время для корабля новой конструкции. Наши противники все больше развивают свои военно-морские силы. Нам нужен эсминец, способный эффективно действовать в зоне поражения их ударных систем. А ему понадобится новая система энергоснабжения".Шлизе пояснил, что перспективные боевые корабли оснастят множеством энергозависимых систем — мощными средствами радиоэлектронной борьбы, лазерным оружием, дальнобойными радарами и сенсорами. Все это создаст неравномерную и не всегда предсказуемую нагрузку на энергосистему. Для проекта необходимо разработать принципиально новый, интегрированный комплекс энергоснабжения. По мнению контр-адмирала, это ключ к господству в Мировом океане.Интегрированная система энергоснабжения, в частности, используется на двух американских эсминцах класса "Замволт". Особенность в том, что корабельные двигатели и обеспечивают движение корабля, и питают бортовую аппаратуру. На эсминцах "Арли Берк" и крейсерах "Тикондерога" за электронную периферию отвечают отдельные генераторы.Минус такого подхода в том, что корабль далеко не всегда сможет вырабатывать достаточно энергии для всей бортовой электроники. Интегрированная система энергоснабжения, в свою очередь, позволит иметь "неприкосновенный запас", который задействуют при необходимости.Больше "Арли Берка"Подробностей о проекте DDG Next в открытом доступе пока немного. Известно, что главной ударной силой станут перспективные гиперзвуковые ракеты. Они не поместятся в ячейки установок вертикального пуска mk41, которыми оснащены современные американские надводные корабли. Поэтому перспективный эсминец будет крупнее, чем "Арли Берк" (полное водоизмещение — 9,5 тысячи тонн), но меньше "Замволта" (16 тысяч тонн)."Нам не нужен огромный монстр. С другой стороны, требуется больший боезапас, чем у современных кораблей, — ранее рассказал журналистам начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей. — На "Арли Берк" последних модификаций можно установить не так уж и много дополнительного оборудования и вооружения. Поэтому флоту и необходим эсминец принципиально новой конструкции. Смысл в том, чтобы установить на этот корабль все самые современные системы и потом их совершенствовать, а также заменять новыми".В 2021-м финансовом году в разработку перспективного эсминца планируют вложить 46,5 миллиона долларов. Стоимость одного корабля оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Впрочем, специалисты считают, что эти суммы вырастут. Первые серийные изделия обычно стоят гораздо дороже, чем последующие. Тем не менее в Пентагоне уверены: DDG Next обойдется существенно дешевле, чем злополучные "Замволты" (4,2 миллиарда каждый).Российский "Лидер"В России тоже есть несколько амбициозных программ надводных кораблей будущего. Одна из них — эсминец проекта 23560 "Лидер". К разработке приступили в 2010-м. Эти корабли должны заменить эсминцы проекта 956, большие противолодочные корабли проекта 1155, а также ракетные крейсера проектов 1164 и 1144. Точные технические параметры "Лидера" пока не раскрывались, однако известно, что стоимость постройки головного вымпела приблизится к ста миллиардам рублей.Проект 23560 представляет собой атомные эсминцы первого ранга дальней морской и океанской зоны. Полное водоизмещение — 17-19 тысяч тонн. Корабль вооружат противокорабельными ракетами "Оникс" и "Циркон", а также крылатыми "Калибрами" для ударов по наземным целям. Количество ячеек вертикального пуска — 64. Корабельная ПВО — морская версия ЗРС С-400 или перспективная С-500, минно-торпедное вооружение — 12 аппаратов комплекса "Пакет-НК". Авиационная группа — два вертолета в палубных ангарах.Скорость — более 30 узлов, автономность плавания — от 60 до 90 суток. Экипаж сравнительно немногочисленный для корабля такого водоизмещения — 400-500 человек. В августе 2017-го сообщили, что проект перспективного "Лидера" утвердили в Минобороны.По последним данным, закладка головного корабля состоится не ранее 2023-го. Запланировано изготовление минимум восьми эсминцев. Впрочем, учитывая сложности со строительством крупных надводных кораблей, испытываемые российской оборонкой, велика вероятность того, что эти планы серьезно скорректируют, а работы по проекту "Лидер" существенно "сдвинут вправо".

