https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594933158.html

За главой штаба Навального в Екатеринбурге прибыли московские полицейские

За главой штаба Навального в Екатеринбурге прибыли московские полицейские

Полицейские из Москвы прибыли в Свердловскую область, чтобы привлечь к ответственности главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько по статье... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:38

2021-01-28T12:38

2021-01-28T12:38

алексей навальный

москва

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полицейские из Москвы прибыли в Свердловскую область, чтобы привлечь к ответственности главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, сообщил РИА Новости адвокат Гресько Алексей Бушмаков.Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Сейчас он находится в спецприемнике."Ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он якобы, находясь в аэропорту "Внуково" 17 января, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением и практически хулиганил. Не выполнил законные требования и, соответственно, его должны были тогда уже доставить в отдел, задержать и оставить до суда, который бы решил, какое наказание ему назначить. Сейчас его 5 февраля вызывают на судебное заседание в Москву", - сказал Бушмаков.По его словам, специально для того, чтобы привлечь к ответственности Гресько, в Екатеринбург из Москвы прибыли двое сотрудников транспортной полиции. "Они прилетели в полицию и проследовали с сотрудниками полиции в спецприемник и там составляли протокол", - уточнил адвокат.Гресько грозит до 15 суток ареста или штраф до 1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html

https://ria.ru/20210128/navalnyolegdet-1594900054.html

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свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия