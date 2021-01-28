https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594933158.html
За главой штаба Навального в Екатеринбурге прибыли московские полицейские
За главой штаба Навального в Екатеринбурге прибыли московские полицейские
Полицейские из Москвы прибыли в Свердловскую область, чтобы привлечь к ответственности главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько по статье... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:38
2021-01-28T12:38
2021-01-28T12:38
алексей навальный
москва
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полицейские из Москвы прибыли в Свердловскую область, чтобы привлечь к ответственности главу штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, сообщил РИА Новости адвокат Гресько Алексей Бушмаков.Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Сейчас он находится в спецприемнике."Ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он якобы, находясь в аэропорту "Внуково" 17 января, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением и практически хулиганил. Не выполнил законные требования и, соответственно, его должны были тогда уже доставить в отдел, задержать и оставить до суда, который бы решил, какое наказание ему назначить. Сейчас его 5 февраля вызывают на судебное заседание в Москву", - сказал Бушмаков.По его словам, специально для того, чтобы привлечь к ответственности Гресько, в Екатеринбург из Москвы прибыли двое сотрудников транспортной полиции. "Они прилетели в полицию и проследовали с сотрудниками полиции в спецприемник и там составляли протокол", - уточнил адвокат.Гресько грозит до 15 суток ареста или штраф до 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20210128/volkov-1594917056.html
https://ria.ru/20210128/navalnyolegdet-1594900054.html
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алексей навальный, москва, свердловская область, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина.
Полицейские из Москвы
прибыли в Свердловскую область
, чтобы привлечь к ответственности главу штаба Алексея Навального
в Екатеринбурге
Алексея Гресько по статье о неповиновении распоряжению сотрудника полиции, сообщил РИА Новости адвокат Гресько Алексей Бушмаков.
Ранее Гресько был признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления" и арестован на 10 суток. Сейчас он находится в спецприемнике.
"Ему вменяют статью 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за то, что он якобы, находясь в аэропорту "Внуково" 17 января, нарушал общественный порядок, не реагировал на замечания полиции, относился к сотрудникам полиции с пренебрежением и практически хулиганил. Не выполнил законные требования и, соответственно, его должны были тогда уже доставить в отдел, задержать и оставить до суда, который бы решил, какое наказание ему назначить. Сейчас его 5 февраля вызывают на судебное заседание в Москву", - сказал Бушмаков.
По его словам, специально для того, чтобы привлечь к ответственности Гресько, в Екатеринбург из Москвы прибыли двое сотрудников транспортной полиции. "Они прилетели в полицию и проследовали с сотрудниками полиции в спецприемник и там составляли протокол", - уточнил адвокат.
Гресько грозит до 15 суток ареста или штраф до 1 тысячи рублей.