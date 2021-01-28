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Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище
Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище
Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:57
2021-01-28T11:57
россия
интерпол
рио-де-жанейро (город)
бразилия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в России, сообщила журналистам начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова.В декабре 2019 года гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали по 3 марта. Сообщалось, что бразилец попросил политического убежища в России."В отношении данного гражданина решение не принято, потому что оснований у Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет", - сказала Петрова.
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россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
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россия, интерпол, рио-де-жанейро (город), бразилия, происшествия

Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище

11:57 28.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в России, сообщила журналистам начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова.
В декабре 2019 года гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали по 3 марта. Сообщалось, что бразилец попросил политического убежища в России.
"В отношении данного гражданина решение не принято, потому что оснований у Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет", - сказала Петрова.
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