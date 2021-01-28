https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594922911.html

Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище

Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище

Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T11:57

2021-01-28T11:57

2021-01-28T11:57

россия

интерпол

рио-де-жанейро (город)

бразилия

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в России, сообщила журналистам начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова.В декабре 2019 года гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали по 3 марта. Сообщалось, что бразилец попросил политического убежища в России."В отношении данного гражданина решение не принято, потому что оснований у Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет", - сказала Петрова.

https://ria.ru/20210104/assanzh-1591989161.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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2021

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россия, интерпол, рио-де-жанейро (город), бразилия, происшествия