https://ria.ru/20210128/ekaterinburg-1594922911.html
Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище
Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище
Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:57
2021-01-28T11:57
2021-01-28T11:57
россия
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рио-де-жанейро (город)
бразилия
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Гражданину Бразилии, арестованному в Екатеринбурге по обвинению властями его страны в совершении особо тяжких преступлений, отказано в политическом убежище в России, сообщила журналистам начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Свердловской области Ольга Петрова.В декабре 2019 года гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в убийстве и совершении взрыва, он разыскивался по линии Интерпола. В начале сентября его задержали в Ленинском районе Екатеринбурга и арестовали по 3 марта. Сообщалось, что бразилец попросил политического убежища в России."В отношении данного гражданина решение не принято, потому что оснований у Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20210104/assanzh-1591989161.html
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