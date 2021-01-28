https://ria.ru/20210128/dyatlov-1594988195.html

Ученые объяснили гибель группы Дятлова

Ученые объяснили гибель группы Дятлова

Швейцарские ученые построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T19:00

2021-01-28T19:00

2021-01-28T21:00

наука

группа дятлова

перевал дятлова

расследование смерти человека на перевале дятлова

земля - риа наука

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Швейцарские ученые построили аналитическую модель для проверки гипотезы лавинообразного схода снежной плиты, объясняющей гибель группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Результаты моделирования показали, что при таком сценарии туристы могли получить травмы черепа и грудной клетки, которые были у погибших. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.Группа студентов Уральского политехнического института под руководством 23-летнего Игоря Дятлова 27 января 1959 года отправилась в 14-дневный лыжный поход третьей — высшей — категории сложности по Северному Уралу. Все участники были опытными туристами.Ориентировочно в ночь на 2 февраля группа в полном составе погибла на севере Свердловской области, в районе горы Холатчахль, что переводится как "гора смерти". По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, произошедшим "под влиянием непреодолимой силы природы".Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы появилось множество альтернативных, в том числе фантастических — от снежного человека до секретных военных экспериментов — версий причин происшествия, которое до настоящего времени продолжает привлекать внимание журналистов и исследователей.Швейцарские ученые — Йохан Гауме (Johan Gaume), руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха — построили модель лавинообразного схода снежной плиты применительно к обстановке, в которой туристы устанавливали лагерь.По оценкам авторов, лавина могла возникнуть через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра. Это соответствует расчетному времени аварии. Ученые также выполнили трехмерное численное моделирование повреждений, которые могла нанести людям такая лавина. Его результаты согласуются с травмами, зафиксированными в материалах следствия.Исследователи считают, что к трагедии привело сочетание нескольких факторов: неровная топография, вырез в снежном пласте, который сделали туристы при установке палатки, низовой ветер, продолжающий нагонять снег, который увеличивал нагрузку на уже нарушенный пласт. В результате ночью пласт начал сползать вниз по склону. Напуганные звуком начинающейся лавины туристы выскочили из палатки, в чем были, но сдвигающаяся снежная плита сбила их с ног. Разбросанные по склону горы травмированные люди умерли от переохлаждения, так как на улице было около минус 25 градусов.На самом деле эта версия была выдвинута представителями официального следствия почти сразу, но они не нашли очевидных свидетельств схода лавины. И угол склона, по мнению экспертов, был для этого недостаточно крутым. Кроме того, лавина, по идее, должна была сойти непосредственно после того, как нарушили склон, а не через девять часов, да и характер полученных травм был нетипичным для пострадавших от лавины.Но если рассматривать не классическую массивную лавину, а сход плотного снежного пласта небольшой толщины, все сходится, считают авторы исследования."Одна из основных причин, по которой гипотеза лавины до сих пор не получила полного признания, заключается в том, что власти не предоставили объяснения механизма того, как это произошло, — приводятся в пресс-релизе EPFL слова Гауме. — Мы же используем данные о трении снега и местной топографии, чтобы доказать, что небольшая плитообразная лавина могла сойти на пологом склоне, оставляя мало следов. С помощью компьютерного моделирования мы показываем, что удар снежной плиты может привести к травмам, аналогичным наблюдаемым. И конечно, мы объясняем временную задержку между моментом, когда команда врезалась в склон, и запуском события".Тем не менее авторы отмечают, что их выводы предварительные и основаны исключительно на результатах численного моделирования.

https://ria.ru/20171010/1506555839.html

https://ria.ru/20190326/1552000052.html

перевал дятлова

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группа дятлова, перевал дятлова, расследование смерти человека на перевале дятлова, земля - риа наука