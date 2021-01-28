https://ria.ru/20210128/dtp-1595016004.html

В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

В Кемеровской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T18:22

2021-01-28T18:22

2021-01-28T18:22

таштагольский район

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает ГИБДД региона."В 16 часов 33 минуты (12.33 мск) на автомобильной дороге "Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол" водитель автомобиля Suzuki, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным транспортным средством Honda. В результате ДТП смертельно травмированы водители обоих транспортных средств, также получили травмы пассажир автомобиля Suzuki и пассажир автомобиля Honda", – сообщает ГИБДД.Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, погибшие – мужчины 1950 и 1991 годов рождения."Мужчина 1995 года рождения и женщина 1954 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии", – уточнил Дужик.

https://ria.ru/20210128/dtp-1594959721.html

таштагольский район

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таштагольский район, кемеровская область, происшествия