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В Кемеровской области в ДТП погибли два человека
В Кемеровской области в ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T18:22
2021-01-28T18:22
2021-01-28T18:22
таштагольский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает ГИБДД региона."В 16 часов 33 минуты (12.33 мск) на автомобильной дороге "Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол" водитель автомобиля Suzuki, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным транспортным средством Honda. В результате ДТП смертельно травмированы водители обоих транспортных средств, также получили травмы пассажир автомобиля Suzuki и пассажир автомобиля Honda", – сообщает ГИБДД.Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, погибшие – мужчины 1950 и 1991 годов рождения."Мужчина 1995 года рождения и женщина 1954 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии", – уточнил Дужик.
https://ria.ru/20210128/dtp-1594959721.html
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таштагольский район, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости.
Два человека погибли, еще двое получили травмы в ДТП на трассе в Таштагольском районе Кемеровской области
, сообщает ГИБДД региона.
"В 16 часов 33 минуты (12.33 мск) на автомобильной дороге "Кузедеево - Мундыбаш – Таштагол" водитель автомобиля Suzuki, совершая обгон, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным транспортным средством Honda. В результате ДТП смертельно травмированы водители обоих транспортных средств, также получили травмы пассажир автомобиля Suzuki и пассажир автомобиля Honda", – сообщает ГИБДД.
Как пояснил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, погибшие – мужчины 1950 и 1991 годов рождения.
"Мужчина 1995 года рождения и женщина 1954 года рождения госпитализированы в тяжелом состоянии", – уточнил Дужик.