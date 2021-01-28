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В Тульской области грузовик сбил двух медиков, прибывших на ДТП
В Тульской области грузовик сбил двух медиков, прибывших на ДТП
Два медика скорой помощи госпитализированы после того, как их сбил грузовик, когда она работали на ДТП на трасса М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило УМВД по... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T14:00
2021-01-28T14:35
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Два медика скорой помощи госпитализированы после того, как их сбил грузовик, когда она работали на ДТП на трасса М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило УМВД по региону."Около 2.45 автомобиль "Ивеко" с полуприцепом… совершил наезд на двух пешеходов-медиков, находившихся на указанном участке трассы для возможного оказания помощи участникам другого ДТП – около 1.50 автомобиль "Ман" совершил наезд на препятствие. Пешеходы-медики - женщины 1958 и 1975 годов рождения - находились на автодороге со светоотражающими элементами на одежде. В результате происшествия они обе доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП с автомобилем "Ман" пострадавших нет.На месте работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.СУСК по региону сообщило о том, что начало проверку по факту случившегося. Поводом для реагирования стали публикации о ДТП в СМИ. "В рамках проверки будет дана юридическая оценка произошедшему и принято процессуальное решение", - информирует региональное следственное управление.
https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html
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тульская область, происшествия

В Тульской области грузовик сбил двух медиков, прибывших на ДТП

14:00 28.01.2021 (обновлено: 14:35 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Два медика скорой помощи госпитализированы после того, как их сбил грузовик, когда она работали на ДТП на трасса М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило УМВД по региону.
"Около 2.45 автомобиль "Ивеко" с полуприцепом… совершил наезд на двух пешеходов-медиков, находившихся на указанном участке трассы для возможного оказания помощи участникам другого ДТП – около 1.50 автомобиль "Ман" совершил наезд на препятствие. Пешеходы-медики - женщины 1958 и 1975 годов рождения - находились на автодороге со светоотражающими элементами на одежде. В результате происшествия они обе доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате ДТП с автомобилем "Ман" пострадавших нет.
На месте работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.
СУСК по региону сообщило о том, что начало проверку по факту случившегося. Поводом для реагирования стали публикации о ДТП в СМИ. "В рамках проверки будет дана юридическая оценка произошедшему и принято процессуальное решение", - информирует региональное следственное управление.
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