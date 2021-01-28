https://ria.ru/20210128/dtp-1594959721.html

В Тульской области грузовик сбил двух медиков, прибывших на ДТП

В Тульской области грузовик сбил двух медиков, прибывших на ДТП

Два медика скорой помощи госпитализированы после того, как их сбил грузовик, когда она работали на ДТП на трасса М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило УМВД по... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:00

2021-01-28T14:00

2021-01-28T14:35

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Два медика скорой помощи госпитализированы после того, как их сбил грузовик, когда она работали на ДТП на трасса М-4 "Дон" в Тульской области, сообщило УМВД по региону."Около 2.45 автомобиль "Ивеко" с полуприцепом… совершил наезд на двух пешеходов-медиков, находившихся на указанном участке трассы для возможного оказания помощи участникам другого ДТП – около 1.50 автомобиль "Ман" совершил наезд на препятствие. Пешеходы-медики - женщины 1958 и 1975 годов рождения - находились на автодороге со светоотражающими элементами на одежде. В результате происшествия они обе доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате ДТП с автомобилем "Ман" пострадавших нет.На месте работает полиция, выясняя все обстоятельства произошедшего.СУСК по региону сообщило о том, что начало проверку по факту случившегося. Поводом для реагирования стали публикации о ДТП в СМИ. "В рамках проверки будет дана юридическая оценка произошедшему и принято процессуальное решение", - информирует региональное следственное управление.

https://ria.ru/20210125/avariya-1594428281.html

https://ria.ru/20210123/dtp-1594277207.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия