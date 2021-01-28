https://ria.ru/20210128/dodik-1594939726.html

Посол Украины прокомментировал ситуацию с подаренной Лаврову иконой

Посол Украины прокомментировал ситуацию с подаренной Лаврову иконой

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич надеется на содействие властей БиГ в доступе к иконе, подаренной министру иностранных дел РФ... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:03

2021-01-28T13:03

2021-01-28T13:03

религия и мировоззрение

милорад додик

новости - религия и мировоззрение

сергей лавров

сараево

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КИЕВ, 28 янв – РИА Новости. Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилич надеется на содействие властей БиГ в доступе к иконе, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.В ходе визита в БиГ в декабре 2020 года Лавров посетил Восточное Сараево, где член президиума страны от сербов Милорад Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево направило ноту в МИД страны с требованием объяснить происхождение иконы, которую назвало "объектом культурного наследия Украины". Также на Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Сама икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве."С министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович говорили о возвращении иконы Украины. Надеюсь на быстрое определение даты приезда украинских экспертов в Сараево и на содействие в доступе к украинской иконе", - написал Кирилич в Twitter в четверг.Он также сообщил, что главный прокурор Боснии и Герцеговины заверила его, что в этом деле проведено большое количество следственных действий.Боснийская прокуратура сообщила 20 января, что посол БиГ в РФ Желько Самарджия был опрошен в связи с иконой, подаренной Додиком Лаврову. Надзорное ведомство тогда указало, что "по делу об иконе" интенсивно собираются доказательства и показания свидетелей.

https://ria.ru/20210127/ikona-1594764768.html

сараево

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милорад додик, новости - религия и мировоззрение, сергей лавров, сараево