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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/chipirovanie-1594978708.html
Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19
Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19
Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:47
2021-01-28T15:47
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество

Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19

15:47 28.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята "антивакцинальными" лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, можно ли чипировать через вакцину от COVID.
В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля 2020, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
 
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