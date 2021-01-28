https://ria.ru/20210128/chipirovanie-1594978708.html

Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19

Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19

Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:47

2021-01-28T15:47

2021-01-28T15:47

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

воз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз, общество