Ученый прокомментировал теории о "чипировании" через вакцину от COVID-19
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Тема о чипировании населения через вакцину от COVID-19 поднята антивакцинальными лоббистами, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики, считает исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.
"Фантастических и конспирологических идей очень много, в том числе вокруг ковида. На наш взгляд, эта тема активно поднята "антивакцинальными" лоббистами для того, чтобы продвигать теорию отказа от вакцинопрофилактики", - сказал Лиознов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, можно ли чипировать через вакцину от COVID.
В мае 2020 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
7 июля 2020, 09:30ИнфографикаСпасительное средство: как разрабатывают вакцины