Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
15 февраля 2013 года название города повторяли все средства массовой информации на планете.
В этот день над Челябинском на высоте от 15 до 25 километров разорвался метеорит. Диаметр около 17 метров, скорость — 18 километров в секунду, а вес, по расчетам НАСА, — десять тысяч тонн. Это самое большое небесное тело, падавшее на землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.
Ударная волна повредила несколько зданий. Пострадало более тысячи местных жителей, почти все — от осколков разбитых стекол.
15 февраля 2013 года название города повторяли все средства массовой информации на планете.
В этот день над Челябинском на высоте от 15 до 25 километров разорвался метеорит. Диаметр около 17 метров, скорость — 18 километров в секунду, а вес, по расчетам НАСА, — десять тысяч тонн. Это самое большое небесное тело, падавшее на землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.
Ударная волна повредила несколько зданий. Пострадало более тысячи местных жителей, почти все — от осколков разбитых стекол.
Самый крупный обнаруженный осколок метеорита весит 570 килограммов. Он выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.
Кстати, кадры падения астероида, снятые автомобильным регистратором одного из очевидцев, использовали в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z", "Грань будущего" и "Пикник на обочине".
Самый крупный обнаруженный осколок метеорита весит 570 килограммов. Он выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.
Кстати, кадры падения астероида, снятые автомобильным регистратором одного из очевидцев, использовали в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z", "Грань будущего" и "Пикник на обочине".
"К нам едут или по работе, поскольку в городе много промышленных предприятий, или чтобы посетить национальные парки — "Таганай", "Зюраткуль", "Зигальга", — рассказывает гид по Челябинску Людмила Самсонова.
"К нам едут или по работе, поскольку в городе много промышленных предприятий, или чтобы посетить национальные парки — "Таганай", "Зюраткуль", "Зигальга", — рассказывает гид по Челябинску Людмила Самсонова.
От Челябинска до "Таганая" — 130 километров. Нацпарк расположен на границе Европы и Азии, в северной части хребтов Южного Урала. Там можно увидеть реликтовый ельник на горе Ицыл, скалы Три Брата и Долину сказок, где останцы напоминают мифических персонажей.
От Челябинска до "Таганая" — 130 километров. Нацпарк расположен на границе Европы и Азии, в северной части хребтов Южного Урала. Там можно увидеть реликтовый ельник на горе Ицыл, скалы Три Брата и Долину сказок, где останцы напоминают мифических персонажей.
Там же, между хребтами Большой и Средний Таганай находится Большая Каменная река — шесть километров крупных, весом в сотни килограммов глыб авантюрина (разновидность кварца). Под ними летом текут ручьи, между валунов растут лишайники и редкие кусты.
Там же, между хребтами Большой и Средний Таганай находится Большая Каменная река — шесть километров крупных, весом в сотни килограммов глыб авантюрина (разновидность кварца). Под ними летом текут ручьи, между валунов растут лишайники и редкие кусты.
Девяносто процентов заповедника "Зюраткуль" — это хвойная тайга: ели, пихты, кедры. Там есть и живописное горное озеро.
В нацпарке обитают 40 видов млекопитающих, в том числе медведи, волки, лисы, куницы, лоси, кабаны, зайцы. Встречаются и редкие "краснокнижные" животные: беркут, филин, европейская норка.
Девяносто процентов заповедника "Зюраткуль" — это хвойная тайга: ели, пихты, кедры. Там есть и живописное горное озеро.
В нацпарке обитают 40 видов млекопитающих, в том числе медведи, волки, лисы, куницы, лоси, кабаны, зайцы. Встречаются и редкие "краснокнижные" животные: беркут, филин, европейская норка.
"В Челябинской области около десятка зон для катания — все на расстоянии от 110 до 180 километров от центра. Самые популярные горнолыжные курорты — "Абзаково", "Солнечная долина", "Евразия", "Егоза", "Завьялиха"", — рассказывает гид Ольга Смирнова.
"В Челябинской области около десятка зон для катания — все на расстоянии от 110 до 180 километров от центра. Самые популярные горнолыжные курорты — "Абзаково", "Солнечная долина", "Евразия", "Егоза", "Завьялиха"", — рассказывает гид Ольга Смирнова.
Да и в самом Челябинске тоже есть чем заняться.
В центре — самая высокая елка, самые большие горки, карусели и ледяной городок: прозрачные скульптуры, лабиринты, избушки. Круглогодично — молодежный и драматический театры, музыкальный фонтан, Музей изобразительных искусств, в коллекции которого полотна Айвазовского, Шишкина, Левитана, Куинджи.
Да и в самом Челябинске тоже есть чем заняться.
В центре — самая высокая елка, самые большие горки, карусели и ледяной городок: прозрачные скульптуры, лабиринты, избушки. Круглогодично — молодежный и драматический театры, музыкальный фонтан, Музей изобразительных искусств, в коллекции которого полотна Айвазовского, Шишкина, Левитана, Куинджи.
От площади Революции начинается главная пешеходная зона города — улица Кирова — "Кировка", как называют ее местные.
По обе стороны — купеческие дома, в которых кафе, рестораны, магазины. Вокруг — необычные скамейки и памятники: Левше, гитаристу, городовому, нищему, моднице, почтальону.
Монумент основателям города, открытый в 1909 году кинотеатр "Знамя", Театр оперы и балета, главпочтамт — тоже тут.
От площади Революции начинается главная пешеходная зона города — улица Кирова — "Кировка", как называют ее местные.
По обе стороны — купеческие дома, в которых кафе, рестораны, магазины. Вокруг — необычные скамейки и памятники: Левше, гитаристу, городовому, нищему, моднице, почтальону.
Монумент основателям города, открытый в 1909 году кинотеатр "Знамя", Театр оперы и балета, главпочтамт — тоже тут.
В Челябинске можно ежедневно в течение недели ходить в разный театр. Есть драматический, камерный, молодежный, "Манекен", новый художественный, оперы и балета (на фото он — со скульптурой на крыше, а перед ним — здание желтого цвета — это филармония).
В "Драму" регулярно приезжают с гастролями звезды столичной сцены, и можно попасть на те спектакли, на которые в Москве трудно купить билет.
Детям будет интересно в Театре кукол или Театре песочной живописи и теней.
В Челябинске можно ежедневно в течение недели ходить в разный театр. Есть драматический, камерный, молодежный, "Манекен", новый художественный, оперы и балета (на фото он — со скульптурой на крыше, а перед ним — здание желтого цвета — это филармония).
В "Драму" регулярно приезжают с гастролями звезды столичной сцены, и можно попасть на те спектакли, на которые в Москве трудно купить билет.
Детям будет интересно в Театре кукол или Театре песочной живописи и теней.
Есть и цирк — современное здание на улице Кирова. Когда-то Юрий Никулин предложил поделить зрительный зал на четыре сектора, в каждом — кресла определенного цвета: красные, синие, желтые и зеленые.
Есть и цирк — современное здание на улице Кирова. Когда-то Юрий Никулин предложил поделить зрительный зал на четыре сектора, в каждом — кресла определенного цвета: красные, синие, желтые и зеленые.
Напротив цирка — зал органной и камерной музыки "Родина". Раньше здесь был одноименный кинотеатр.
А орган переехал в это здание 20 лет назад из Александро-Невской церкви, которую передали РПЦ.
Напротив цирка — зал органной и камерной музыки "Родина". Раньше здесь был одноименный кинотеатр.
А орган переехал в это здание 20 лет назад из Александро-Невской церкви, которую передали РПЦ.
Рядом находится действующий Свято-Троицкий храм — самый большой в городе. В него стоит зайти даже ради того, чтобы полюбоваться великолепными росписями в "васнецовском" стиле .
Там хранятся частицы мощей святых Серафима Саровского, целителя великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного и святой блаженной Матроны Московской.
Рядом находится действующий Свято-Троицкий храм — самый большой в городе. В него стоит зайти даже ради того, чтобы полюбоваться великолепными росписями в "васнецовском" стиле .
Там хранятся частицы мощей святых Серафима Саровского, целителя великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного и святой блаженной Матроны Московской.
В гастрономию Южного Урала внесли лепту казаки, татары и башкиры. Визитная карточка — пельмени, скоблянка (казачье жаркое из свинины, мяса птицы, картофеля, моркови, лука), соленые грузди. "В ресторане "Уральские пельмени" нужно отведать их с лосятиной, медвежатиной и обязательно попробовать квас с хреном", — рекомендует Людмила Самсонова.
За чешским пивом отправляйтесь в "Козу", пообедать на мягких диванах в семейной атмосфере можно в заведениях сети "Своя компания", а бюджетно поесть — в одной из столовых "Вилка-Ложка", советует гид.
В гастрономию Южного Урала внесли лепту казаки, татары и башкиры. Визитная карточка — пельмени, скоблянка (казачье жаркое из свинины, мяса птицы, картофеля, моркови, лука), соленые грузди. "В ресторане "Уральские пельмени" нужно отведать их с лосятиной, медвежатиной и обязательно попробовать квас с хреном", — рекомендует Людмила Самсонова.
За чешским пивом отправляйтесь в "Козу", пообедать на мягких диванах в семейной атмосфере можно в заведениях сети "Своя компания", а бюджетно поесть — в одной из столовых "Вилка-Ложка", советует гид.
Сейчас в Челябинске в общественном транспорте необходимо носить защитные маски. Кафе и рестораны работают, музеи и театры тоже открыты.
Сейчас в Челябинске в общественном транспорте необходимо носить защитные маски. Кафе и рестораны работают, музеи и театры тоже открыты.