Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске

15 февраля 2013 года название города повторяли все средства массовой информации на планете.

В этот день над Челябинском на высоте от 15 до 25 километров разорвался метеорит. Диаметр около 17 метров, скорость — 18 километров в секунду, а вес, по расчетам НАСА, — десять тысяч тонн. Это самое большое небесное тело, падавшее на землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Ударная волна повредила несколько зданий. Пострадало более тысячи местных жителей, почти все — от осколков разбитых стекол.