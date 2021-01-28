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Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске
Промышленный мегаполис на границе Урала и Сибири прославился на весь мир из-за упавшего метеорита, но у туристов не очень популярен. Между тем в городе и... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:00
2021-01-28T09:10
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МОСКВА, 28 янв — РИА новости, Мария Селиванова. Промышленный мегаполис на границе Урала и Сибири прославился на весь мир из-за упавшего метеорита, но у туристов не очень популярен. Между тем в городе и окрестностях есть чем заняться и что посмотреть — и это не только осколки астероида. Два часа на машине — и вы на горнолыжном склоне, три — на вершине горы в заповеднике. На главной площади покатайтесь с самой большой в городе горки, затем прогуляйтесь по местному Арбату и продегустируйте знаменитые уральские пельмени. Как провести время в Челябинске с пользой — в фотоленте РИА Новости.
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Метеорит, заповедники и пельмени. Что смотреть и пробовать в Челябинске

08:00 28.01.2021 (обновлено: 09:10 28.01.2021)
 
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МОСКВА, 28 янв — РИА новости, Мария Селиванова. Промышленный мегаполис на границе Урала и Сибири прославился на весь мир из-за упавшего метеорита, но у туристов не очень популярен. Между тем в городе и окрестностях есть чем заняться и что посмотреть — и это не только осколки астероида. Два часа на машине — и вы на горнолыжном склоне, три — на вершине горы в заповеднике. На главной площади покатайтесь с самой большой в городе горки, затем прогуляйтесь по местному Арбату и продегустируйте знаменитые уральские пельмени. Как провести время в Челябинске с пользой — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

15 февраля 2013 года название города повторяли все средства массовой информации на планете.

В этот день над Челябинском на высоте от 15 до 25 километров разорвался метеорит. Диаметр около 17 метров, скорость — 18 километров в секунду, а вес, по расчетам НАСА, — десять тысяч тонн. Это самое большое небесное тело, падавшее на землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Ударная волна повредила несколько зданий. Пострадало более тысячи местных жителей, почти все — от осколков разбитых стекол.

Центральный и Калининский районы Челябинска
1 из 15

15 февраля 2013 года название города повторяли все средства массовой информации на планете.

В этот день над Челябинском на высоте от 15 до 25 километров разорвался метеорит. Диаметр около 17 метров, скорость — 18 километров в секунду, а вес, по расчетам НАСА, — десять тысяч тонн. Это самое большое небесное тело, падавшее на землю после Тунгусского метеорита в 1908 году.

Ударная волна повредила несколько зданий. Пострадало более тысячи местных жителей, почти все — от осколков разбитых стекол.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанк

Самый крупный обнаруженный осколок метеорита весит 570 килограммов. Он выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

Кстати, кадры падения астероида, снятые автомобильным регистратором одного из очевидцев, использовали в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z", "Грань будущего" и "Пикник на обочине".

Метеорит Челябинск в Краеведческом музее в Челябинске
2 из 15

Самый крупный обнаруженный осколок метеорита весит 570 килограммов. Он выставлен в Государственном историческом музее Южного Урала.

Кстати, кадры падения астероида, снятые автомобильным регистратором одного из очевидцев, использовали в начальных титрах американских фантастических фильмов "Война миров Z", "Грань будущего" и "Пикник на обочине".

© РИА Новости / Андрей Попов
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© Depositphotos / pingvin1337

"К нам едут или по работе, поскольку в городе много промышленных предприятий, или чтобы посетить национальные парки — "Таганай", "Зюраткуль", "Зигальга", — рассказывает гид по Челябинску Людмила Самсонова.

Вид на Челябинск
3 из 15

"К нам едут или по работе, поскольку в городе много промышленных предприятий, или чтобы посетить национальные парки — "Таганай", "Зюраткуль", "Зигальга", — рассказывает гид по Челябинску Людмила Самсонова.

© Depositphotos / pingvin1337
© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в фотобанк

От Челябинска до "Таганая" — 130 километров. Нацпарк расположен на границе Европы и Азии, в северной части хребтов Южного Урала. Там можно увидеть реликтовый ельник на горе Ицыл, скалы Три Брата и Долину сказок, где останцы напоминают мифических персонажей.

Пейзаж национального парка Таганай
4 из 15

От Челябинска до "Таганая" — 130 километров. Нацпарк расположен на границе Европы и Азии, в северной части хребтов Южного Урала. Там можно увидеть реликтовый ельник на горе Ицыл, скалы Три Брата и Долину сказок, где останцы напоминают мифических персонажей.

© РИА Новости / Александр Алпаткин
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Там же, между хребтами Большой и Средний Таганай находится Большая Каменная река — шесть километров крупных, весом в сотни килограммов глыб авантюрина (разновидность кварца). Под ними летом текут ручьи, между валунов растут лишайники и редкие кусты.

Национальный парк Таганай в Челябинской области
5 из 15

Там же, между хребтами Большой и Средний Таганай находится Большая Каменная река — шесть километров крупных, весом в сотни килограммов глыб авантюрина (разновидность кварца). Под ними летом текут ручьи, между валунов растут лишайники и редкие кусты.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девяносто процентов заповедника "Зюраткуль" — это хвойная тайга: ели, пихты, кедры. Там есть и живописное горное озеро.

В нацпарке обитают 40 видов млекопитающих, в том числе медведи, волки, лисы, куницы, лоси, кабаны, зайцы. Встречаются и редкие "краснокнижные" животные: беркут, филин, европейская норка.

Марал Аркадий на мараловой ферме в национальном парке Зюраткуль в Саткинском районе Челябинской области
6 из 15

Девяносто процентов заповедника "Зюраткуль" — это хвойная тайга: ели, пихты, кедры. Там есть и живописное горное озеро.

В нацпарке обитают 40 видов млекопитающих, в том числе медведи, волки, лисы, куницы, лоси, кабаны, зайцы. Встречаются и редкие "краснокнижные" животные: беркут, филин, европейская норка.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк

"В Челябинской области около десятка зон для катания — все на расстоянии от 110 до 180 километров от центра. Самые популярные горнолыжные курорты — "Абзаково", "Солнечная долина", "Евразия", "Егоза", "Завьялиха"", — рассказывает гид Ольга Смирнова.

Отдыхающие на территории горнолыжного курорта Солнечная долина в Челябинске
7 из 15

"В Челябинской области около десятка зон для катания — все на расстоянии от 110 до 180 километров от центра. Самые популярные горнолыжные курорты — "Абзаково", "Солнечная долина", "Евразия", "Егоза", "Завьялиха"", — рассказывает гид Ольга Смирнова.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
© Depositphotos / valerypetr

Да и в самом Челябинске тоже есть чем заняться.

В центре — самая высокая елка, самые большие горки, карусели и ледяной городок: прозрачные скульптуры, лабиринты, избушки. Круглогодично — молодежный и драматический театры, музыкальный фонтан, Музей изобразительных искусств, в коллекции которого полотна Айвазовского, Шишкина, Левитана, Куинджи.

Ледяные фигуры на площади Революции в Челябинске
8 из 15

Да и в самом Челябинске тоже есть чем заняться.

В центре — самая высокая елка, самые большие горки, карусели и ледяной городок: прозрачные скульптуры, лабиринты, избушки. Круглогодично — молодежный и драматический театры, музыкальный фонтан, Музей изобразительных искусств, в коллекции которого полотна Айвазовского, Шишкина, Левитана, Куинджи.

© Depositphotos / valerypetr
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанк

От площади Революции начинается главная пешеходная зона города — улица Кирова — "Кировка", как называют ее местные.

По обе стороны — купеческие дома, в которых кафе, рестораны, магазины. Вокруг — необычные скамейки и памятники: Левше, гитаристу, городовому, нищему, моднице, почтальону.

Монумент основателям города, открытый в 1909 году кинотеатр "Знамя", Театр оперы и балета, главпочтамт — тоже тут.

Прохожие на пешеходной улице Кирова в Челябинске
9 из 15

От площади Революции начинается главная пешеходная зона города — улица Кирова — "Кировка", как называют ее местные.

По обе стороны — купеческие дома, в которых кафе, рестораны, магазины. Вокруг — необычные скамейки и памятники: Левше, гитаристу, городовому, нищему, моднице, почтальону.

Монумент основателям города, открытый в 1909 году кинотеатр "Знамя", Театр оперы и балета, главпочтамт — тоже тут.

© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /

В Челябинске можно ежедневно в течение недели ходить в разный театр. Есть драматический, камерный, молодежный, "Манекен", новый художественный, оперы и балета (на фото он — со скульптурой на крыше, а перед ним — здание желтого цвета — это филармония).

В "Драму" регулярно приезжают с гастролями звезды столичной сцены, и можно попасть на те спектакли, на которые в Москве трудно купить билет.

Детям будет интересно в Театре кукол или Театре песочной живописи и теней.

Челябинск
10 из 15

В Челябинске можно ежедневно в течение недели ходить в разный театр. Есть драматический, камерный, молодежный, "Манекен", новый художественный, оперы и балета (на фото он — со скульптурой на крыше, а перед ним — здание желтого цвета — это филармония).

В "Драму" регулярно приезжают с гастролями звезды столичной сцены, и можно попасть на те спектакли, на которые в Москве трудно купить билет.

Детям будет интересно в Театре кукол или Театре песочной живописи и теней.

CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанк

Есть и цирк — современное здание на улице Кирова. Когда-то Юрий Никулин предложил поделить зрительный зал на четыре сектора, в каждом — кресла определенного цвета: красные, синие, желтые и зеленые.

Здание Челябинского государственного цирка
11 из 15

Есть и цирк — современное здание на улице Кирова. Когда-то Юрий Никулин предложил поделить зрительный зал на четыре сектора, в каждом — кресла определенного цвета: красные, синие, желтые и зеленые.

© РИА Новости / Андрей Попов
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Напротив цирка — зал органной и камерной музыки "Родина". Раньше здесь был одноименный кинотеатр.

А орган переехал в это здание 20 лет назад из Александро-Невской церкви, которую передали РПЦ.

Зал органной и камерной музыки Родина в Челябинске
12 из 15

Напротив цирка — зал органной и камерной музыки "Родина". Раньше здесь был одноименный кинотеатр.

А орган переехал в это здание 20 лет назад из Александро-Невской церкви, которую передали РПЦ.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / valerypetr

Рядом находится действующий Свято-Троицкий храм — самый большой в городе. В него стоит зайти даже ради того, чтобы полюбоваться великолепными росписями в "васнецовском" стиле .

Там хранятся частицы мощей святых Серафима Саровского, целителя великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного и святой блаженной Матроны Московской.

Свято-Троицкий храм в Челябинске
13 из 15

Рядом находится действующий Свято-Троицкий храм — самый большой в городе. В него стоит зайти даже ради того, чтобы полюбоваться великолепными росписями в "васнецовском" стиле .

Там хранятся частицы мощей святых Серафима Саровского, целителя великомученика Пантелеймона, апостола Андрея Первозванного и святой блаженной Матроны Московской.

© Depositphotos / valerypetr
© РИА Новости / Валерий Титиевский

В гастрономию Южного Урала внесли лепту казаки, татары и башкиры. Визитная карточка — пельмени, скоблянка (казачье жаркое из свинины, мяса птицы, картофеля, моркови, лука), соленые грузди. "В ресторане "Уральские пельмени" нужно отведать их с лосятиной, медвежатиной и обязательно попробовать квас с хреном", — рекомендует Людмила Самсонова.

За чешским пивом отправляйтесь в "Козу", пообедать на мягких диванах в семейной атмосфере можно в заведениях сети "Своя компания", а бюджетно поесть — в одной из столовых "Вилка-Ложка", советует гид.

Пельмени
14 из 15

В гастрономию Южного Урала внесли лепту казаки, татары и башкиры. Визитная карточка — пельмени, скоблянка (казачье жаркое из свинины, мяса птицы, картофеля, моркови, лука), соленые грузди. "В ресторане "Уральские пельмени" нужно отведать их с лосятиной, медвежатиной и обязательно попробовать квас с хреном", — рекомендует Людмила Самсонова.

За чешским пивом отправляйтесь в "Козу", пообедать на мягких диванах в семейной атмосфере можно в заведениях сети "Своя компания", а бюджетно поесть — в одной из столовых "Вилка-Ложка", советует гид.

© РИА Новости / Валерий Титиевский
© Depositphotos / NastasyaNevzorova

Сейчас в Челябинске в общественном транспорте необходимо носить защитные маски. Кафе и рестораны работают, музеи и театры тоже открыты.

Вершина хребта Зюраткуль
15 из 15

Сейчас в Челябинске в общественном транспорте необходимо носить защитные маски. Кафе и рестораны работают, музеи и театры тоже открыты.

© Depositphotos / NastasyaNevzorova
 
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