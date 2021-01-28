https://ria.ru/20210128/boliviya-1594900185.html
Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"
Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:39
2021-01-28T09:39
2021-01-28T09:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
мид боливии
аргентина
воз
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_d87d3e193a2780e7b1e0385e79253cc5.jpg
МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны."Министерство иностранных дел Многонационального Государства Боливия сообщает, что первая партия вакцин "Спутник V" вылетела из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в этот четверг, 28 января", - говорится в сообщении.Как сообщил глава "Аргентинских авиалиний", этот же самолет из России везет вакцину для Аргентины. По данным МИД Боливии, в Буэнос-Айресе будет произведена перегрузка на боливийский самолет, который вылетит в Ла-Пас.Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
аргентина
белоруссия
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_6af4fef7dde63449ba649c2a6cc0e777.jpg
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-01-28T09:39
true
PT3M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мид боливии, аргентина, воз, белоруссия, буэнос-айрес (город), в мире