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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210128/boliviya-1594900185.html
Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"
Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T09:39
2021-01-28T09:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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мид боливии
аргентина
воз
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны."Министерство иностранных дел Многонационального Государства Боливия сообщает, что первая партия вакцин "Спутник V" вылетела из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в этот четверг, 28 января", - говорится в сообщении.Как сообщил глава "Аргентинских авиалиний", этот же самолет из России везет вакцину для Аргентины. По данным МИД Боливии, в Буэнос-Айресе будет произведена перегрузка на боливийский самолет, который вылетит в Ла-Пас.Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, мид боливии, аргентина, воз, белоруссия, буэнос-айрес (город), в мире

Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"

09:39 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"Министерство иностранных дел Многонационального Государства Боливия сообщает, что первая партия вакцин "Спутник V" вылетела из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в этот четверг, 28 января", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава "Аргентинских авиалиний", этот же самолет из России везет вакцину для Аргентины. По данным МИД Боливии, в Буэнос-Айресе будет произведена перегрузка на боливийский самолет, который вылетит в Ла-Пас.
Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМИД БоливииАргентинаВОЗБелоруссияБуэнос-Айрес (город)В мире
 
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