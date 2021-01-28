https://ria.ru/20210128/boliviya-1594900185.html

Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"

Боливия ждет первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T09:39

2021-01-28T09:39

2021-01-28T09:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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белоруссия

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МЕХИКО, 28 янв - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в Боливию в четверг, сообщил МИД латиноамериканской страны."Министерство иностранных дел Многонационального Государства Боливия сообщает, что первая партия вакцин "Спутник V" вылетела из России в Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в этот четверг, 28 января", - говорится в сообщении.Как сообщил глава "Аргентинских авиалиний", этот же самолет из России везет вакцину для Аргентины. По данным МИД Боливии, в Буэнос-Айресе будет произведена перегрузка на боливийский самолет, который вылетит в Ла-Пас.Договоренность о поставках "Спутника V" в Боливию была достигнута в декабре, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал 6 января.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

белоруссия

буэнос-айрес (город)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-28T09:39 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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