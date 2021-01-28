https://ria.ru/20210128/blagotvoriteli-1594942315.html

Проект "Вера в большом городе" расскажет в новом сезоне о благотворителях

Проект "Вера в большом городе" расскажет в новом сезоне о благотворителях

YouTube-проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел" расскажет в этом году о фондах и людях, развивающих российскую благотворительность, сообщил в ходе... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T13:13

2021-01-28T13:13

2021-01-28T13:13

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

тутта ларсен (татьяна романенко)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. YouTube-проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел" расскажет в этом году о фондах и людях, развивающих российскую благотворительность, сообщил в ходе онлайн-презентации проекта в Общественной палате РФ его руководитель, генеральный директор издательства "Никея" Николай Бреев.По его словам, сам интернет-проект "Вера в большом городе" существует уже почти три года, сейчас снимается четвертый сезон, получивший название "Люди добрых дел"."Наш проект - это YouTube-канал, на котором мы снимаем интервью с очень разнообразными и интересными людьми. Первые три сезона мы исследовали духовный путь наших героев, нам это было очень интересно, и от этого такое название – "Вера в большом городе". А работая над четвертым сезоном, мы решили сузиться и посмотреть на тех людей, которые занимаются развитием российской благотворительности. Эти люди, наши герои, обеспечивают развитие больших фондов, сетевых проектов, занимающихся благотворительностью", - рассказал Бреев.Прошедший год, констатировал он, был временем определенного общественного испытания в связи с начавшейся пандемией, он привнес в жизнь многих людей "какую-то нестабильность, страхи, желание закрыться и заниматься только своими проблемами". При этом, добавил Бреев, стала видна и "готовность общества включаться, помогать, видеть общественные, социальные проблемы".По его словам, герои выпусков "Вера в большом городе" в новом сезоне - это "лидеры социальной, благотворительной повестки в России", которые смогли "открыть свое сердце и заниматься проблемами других людей, расширить горизонт своей помощи на огромные сообщества нуждающихся, для чего требуются мужество и отвага".По информации организаторов проекта, четвертый сезон будет посвящен 12 героям-благотворителям, жителям больших городов, о которых будут подготовлены видео-зарисовки. Отмечается, что "красная нить премьерных эфиров - тема человеческого достоинства".В числе героев проекта - директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавета Олескина, создатель проекта Play and Help, журналист Екатерина Смольникова, меценат Илья Зибарев, создатель социального проекта "Наивно? Очень" Нелли Уварова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.

https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html

https://ria.ru/20210121/miloserdie-1594009862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, тутта ларсен (татьяна романенко)