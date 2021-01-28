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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210128/blagotvoriteli-1594942315.html
Проект "Вера в большом городе" расскажет в новом сезоне о благотворителях
Проект "Вера в большом городе" расскажет в новом сезоне о благотворителях
YouTube-проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел" расскажет в этом году о фондах и людях, развивающих российскую благотворительность, сообщил в ходе... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T13:13
2021-01-28T13:13
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
тутта ларсен (татьяна романенко)
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. YouTube-проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел" расскажет в этом году о фондах и людях, развивающих российскую благотворительность, сообщил в ходе онлайн-презентации проекта в Общественной палате РФ его руководитель, генеральный директор издательства "Никея" Николай Бреев.По его словам, сам интернет-проект "Вера в большом городе" существует уже почти три года, сейчас снимается четвертый сезон, получивший название "Люди добрых дел"."Наш проект - это YouTube-канал, на котором мы снимаем интервью с очень разнообразными и интересными людьми. Первые три сезона мы исследовали духовный путь наших героев, нам это было очень интересно, и от этого такое название – "Вера в большом городе". А работая над четвертым сезоном, мы решили сузиться и посмотреть на тех людей, которые занимаются развитием российской благотворительности. Эти люди, наши герои, обеспечивают развитие больших фондов, сетевых проектов, занимающихся благотворительностью", - рассказал Бреев.Прошедший год, констатировал он, был временем определенного общественного испытания в связи с начавшейся пандемией, он привнес в жизнь многих людей "какую-то нестабильность, страхи, желание закрыться и заниматься только своими проблемами". При этом, добавил Бреев, стала видна и "готовность общества включаться, помогать, видеть общественные, социальные проблемы".По его словам, герои выпусков "Вера в большом городе" в новом сезоне - это "лидеры социальной, благотворительной повестки в России", которые смогли "открыть свое сердце и заниматься проблемами других людей, расширить горизонт своей помощи на огромные сообщества нуждающихся, для чего требуются мужество и отвага".По информации организаторов проекта, четвертый сезон будет посвящен 12 героям-благотворителям, жителям больших городов, о которых будут подготовлены видео-зарисовки. Отмечается, что "красная нить премьерных эфиров - тема человеческого достоинства".В числе героев проекта - директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавета Олескина, создатель проекта Play and Help, журналист Екатерина Смольникова, меценат Илья Зибарев, создатель социального проекта "Наивно? Очень" Нелли Уварова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.
https://ria.ru/20201229/pomosch-1591466178.html
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новости - религия и мировоззрение, тутта ларсен (татьяна романенко)

Проект "Вера в большом городе" расскажет в новом сезоне о благотворителях

13:13 28.01.2021
 
© Фото : Евгения КапитонихинаТутта Ларсен на показе документального фильма "Моника и Дэвид"
Тутта Ларсен на показе документального фильма Моника и Дэвид - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : Евгения Капитонихина
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. YouTube-проект "Вера в большом городе. Люди добрых дел" расскажет в этом году о фондах и людях, развивающих российскую благотворительность, сообщил в ходе онлайн-презентации проекта в Общественной палате РФ его руководитель, генеральный директор издательства "Никея" Николай Бреев.
По его словам, сам интернет-проект "Вера в большом городе" существует уже почти три года, сейчас снимается четвертый сезон, получивший название "Люди добрых дел".
"Наш проект - это YouTube-канал, на котором мы снимаем интервью с очень разнообразными и интересными людьми. Первые три сезона мы исследовали духовный путь наших героев, нам это было очень интересно, и от этого такое название – "Вера в большом городе". А работая над четвертым сезоном, мы решили сузиться и посмотреть на тех людей, которые занимаются развитием российской благотворительности. Эти люди, наши герои, обеспечивают развитие больших фондов, сетевых проектов, занимающихся благотворительностью", - рассказал Бреев.
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Прошедший год, констатировал он, был временем определенного общественного испытания в связи с начавшейся пандемией, он привнес в жизнь многих людей "какую-то нестабильность, страхи, желание закрыться и заниматься только своими проблемами". При этом, добавил Бреев, стала видна и "готовность общества включаться, помогать, видеть общественные, социальные проблемы".
"Во многих фондах отметили, что люди стали более активно, с большим желанием включаться в деятельность, жертвовать – и это такой позитивный контекст", - сказал руководитель проекта.
По его словам, герои выпусков "Вера в большом городе" в новом сезоне - это "лидеры социальной, благотворительной повестки в России", которые смогли "открыть свое сердце и заниматься проблемами других людей, расширить горизонт своей помощи на огромные сообщества нуждающихся, для чего требуются мужество и отвага".
По информации организаторов проекта, четвертый сезон будет посвящен 12 героям-благотворителям, жителям больших городов, о которых будут подготовлены видео-зарисовки. Отмечается, что "красная нить премьерных эфиров - тема человеческого достоинства".
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В числе героев проекта - директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям "Старость в радость" Елизавета Олескина, создатель проекта Play and Help, журналист Екатерина Смольникова, меценат Илья Зибарев, создатель социального проекта "Наивно? Очень" Нелли Уварова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТутта Ларсен (Татьяна Романенко)
 
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