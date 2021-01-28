Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210128/biznes-1594971592.html
Правила для бизнеса должны быть понятны для инвесторов, заявил Путин
Правила для бизнеса должны быть понятны для инвесторов, заявил Путин
Правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными, власти поддерживают иностранных инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:24
2021-01-28T15:36
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41e69e165ba6a08e1623816a3885603.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными, власти поддерживают иностранных инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин.На совещании с кабмином Путин рассказал об общении с представителями бизнеса, которое прошло днем ранее в рамках Давосского форума."Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны", - сказал президент.По его словам, в европейских странах ничего подобного власти не делают для поддержки иностранных инвесторов. Однако, по словам президента, все правила для работающего в России бизнеса должны быть понятны."Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть, как минимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно", - заявил Путин.
https://ria.ru/20210128/putin-1594967260.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_736ee6f906db2b2561835b65f88f9512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, владимир путин, экономика

Правила для бизнеса должны быть понятны для инвесторов, заявил Путин

15:24 28.01.2021 (обновлено: 15:36 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правила работы для бизнеса в России должны быть понятными и прозрачными, власти поддерживают иностранных инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с кабмином Путин рассказал об общении с представителями бизнеса, которое прошло днем ранее в рамках Давосского форума.
"Все прекрасно понимают то, чем мы занимаемся. Собственно говоря, это в интересах нашей национальной экономики. Мы добиваемся повышения уровня локализации от тех инвесторов, которые приходят на наш рынок. Мы их поддерживаем, допускаем до госзакупок даже, поддерживаем их финансово. Некоторые меры поддержки абсолютно беспрецедентны", - сказал президент.
По его словам, в европейских странах ничего подобного власти не делают для поддержки иностранных инвесторов. Однако, по словам президента, все правила для работающего в России бизнеса должны быть понятны.
"Я понимаю, что единообразного подхода здесь быть не может, тем не менее, все эти правила должны быть, как минимум, прозрачными и понятными всем партнерам, с которыми мы работаем. Это чрезвычайно важно", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:10Распространение коронавируса
Путин призвал действовать аккуратно, помогая гражданам и экономике
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
06:01Антонов ответил на заявление госдепа США о применении химоружия
05:18В Дании признали, что Россия вновь стала сверхдержавой
05:08Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении
04:11Умерла американская актриса Сисели Тайсон
04:07Невролог рассказал, нужно ли терпеть головную боль
03:55В Боливии начали вакцинацию российской вакциной "Спутник V"
03:47Директор Музея Победы заявил, что Лановой был настоящим патриотом
03:05В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
03:03Источник: запуск южнокорейского спутника с Байконура отложили на 2022 год
02:38СМИ: ЕС может заблокировать экспорт вакцины от COVID-19 в Великобританию
02:28Биткоин дорожает более чем на 10%
02:27США готовы арестовать фигуранта дела об убийстве журналиста в Пакистане
02:25Пушков отреагировал на выпады украинцев в ПАСЕ в адрес России
02:17Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
02:11Мать погибшего комика Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном
02:10Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
02:09Во Владивостоке арестовали напавшего на полицейских на акции 23 января
01:59Бастрыкин отметил высокие офицерские качества Ланового
01:53Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
Лента новостейМолния