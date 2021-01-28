https://ria.ru/20210128/bishkek-1594892508.html

В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова

В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова

Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T08:19

2021-01-28T08:19

2021-01-28T08:19

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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роза отунбаева

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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Перед зданием филармонии нового избранного лидера встречает почетный караул Национальной гвардии страны, а также чтецы эпоса "Манас". По красной дорожке Жапаров прошел один, члены семьи ожидают его внутри зала, где ему и будут вручены государственные символы - нагрудный знак и президентский штандарт.Улицы вокруг филармонии контролируются сотрудниками милиции. Однако те только следят за порядком - проходу людей и проезду автомобилей никаких преград не создается.Согласно данным аппарата президента, среди приглашенных на инаугурацию - рядовые граждане, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ, представители дипломатического корпуса, генсек ОДКБ Станислав Зась, а также два бывших президента страны - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/zhaparov-1594806195.html

https://ria.ru/20210116/zhaparov-1593314261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, одкб, роза отунбаева, бишкек, киргизия, в мире