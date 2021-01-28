В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием филармонии нового избранного лидера встречает почетный караул Национальной гвардии страны, а также чтецы эпоса "Манас". По красной дорожке Жапаров прошел один, члены семьи ожидают его внутри зала, где ему и будут вручены государственные символы - нагрудный знак и президентский штандарт.
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Улицы вокруг филармонии контролируются сотрудниками милиции. Однако те только следят за порядком - проходу людей и проезду автомобилей никаких преград не создается.
Согласно данным аппарата президента, среди приглашенных на инаугурацию - рядовые граждане, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ, представители дипломатического корпуса, генсек ОДКБ Станислав Зась, а также два бывших президента страны - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
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