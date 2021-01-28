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В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова
В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова
Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T08:19
2021-01-28T08:19
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
одкб
роза отунбаева
бишкек
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.Перед зданием филармонии нового избранного лидера встречает почетный караул Национальной гвардии страны, а также чтецы эпоса "Манас". По красной дорожке Жапаров прошел один, члены семьи ожидают его внутри зала, где ему и будут вручены государственные символы - нагрудный знак и президентский штандарт.Улицы вокруг филармонии контролируются сотрудниками милиции. Однако те только следят за порядком - проходу людей и проезду автомобилей никаких преград не создается.Согласно данным аппарата президента, среди приглашенных на инаугурацию - рядовые граждане, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ, представители дипломатического корпуса, генсек ОДКБ Станислав Зась, а также два бывших президента страны - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/zhaparov-1594806195.html
https://ria.ru/20210116/zhaparov-1593314261.html
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, одкб, роза отунбаева, бишкек, киргизия, в мире

В Бишкеке началась церемония инаугурации президента Киргизии Жапарова

08:19 28.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров выступает на митинге своих сторонников в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Церемония инаугурации нового президента Киргизии Садыра Жапарова началась в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Перед зданием филармонии нового избранного лидера встречает почетный караул Национальной гвардии страны, а также чтецы эпоса "Манас". По красной дорожке Жапаров прошел один, члены семьи ожидают его внутри зала, где ему и будут вручены государственные символы - нагрудный знак и президентский штандарт.
Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров на пресс-конференции по итогам досрочных президентских выборов - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 15:17
Новый президент Киргизии Жапаров готовится к визиту в Россию
Улицы вокруг филармонии контролируются сотрудниками милиции. Однако те только следят за порядком - проходу людей и проезду автомобилей никаких преград не создается.
Согласно данным аппарата президента, среди приглашенных на инаугурацию - рядовые граждане, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ, представители дипломатического корпуса, генсек ОДКБ Станислав Зась, а также два бывших президента страны - Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров выступает на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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Садыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековОДКБРоза ОтунбаеваБишкекКиргизияВ мире
 
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