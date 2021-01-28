https://ria.ru/20210128/bezrabotitsa-1594975344.html

В Минтруде заявили о сокращении числа безработных в России

В Минтруде заявили о сокращении числа безработных в России

Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:35

2021-01-28T15:35

2021-01-28T15:35

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20210105/posobie-1592032063.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество