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В Минтруде заявили о сокращении числа безработных в России
В Минтруде заявили о сокращении числа безработных в России
Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T15:35
2021-01-28T15:35
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков."Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, общество

В Минтруде заявили о сокращении числа безработных в России

15:35 28.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетитель ярмарки вакансий
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Численность безработных в РФ снизилась с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона, на учете в центрах занятости стоят 2,56 миллиона человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"Численность безработных граждан снизилась с 4,8 миллиона человек до 4,4 миллиона. В центрах занятости мы также фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных, на текущий день состоят на учете порядка 2 миллионов 560 тысяч человек. Этот показатель был максимальным в сентябре, он превышал 3,7 миллиона человек", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 05.01.2021
5 января, 11:16
Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице
 
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинОбщество
 
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