https://ria.ru/20210128/belorussiya-1594972155.html

Лукашенко заявил, что спецслужбы вскрыли попытки "взрывать дома и улицы"

Лукашенко заявил, что спецслужбы вскрыли попытки "взрывать дома и улицы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы вскрыли попытки оппонентов власти "взрывать дома и улицы" в стране, восстановили... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T15:26

2021-01-28T15:26

2021-01-28T16:44

минск

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы вскрыли попытки оппонентов власти "взрывать дома и улицы" в стране, восстановили цепочки поставок боеприпасов, и пообещал, что факты будут обнародованы."Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка", - приводит слова Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что "полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их".Лукашенко пока не стал раскрывать информацию в отношении конкретных имен и групп. "Некоторые уже известны. Я думаю, со временем, в ближайшее время, мы уже готовы будем это продемонстрировать нашему обществу", - отметил президент.Он добавил, что если бы эти люди "хоть один дом взорвали, то наши очумелые в Минске, которые уж так переживали за насилие, многое бы поняли". "Но спасибо КГБ и милиции. Во взаимодействии они нейтрализовали этих деятелей. Откровенно говоря, у нас подозрение есть на некоторые группы, но мы не уверены, что видим и знаем всех. И мы не можем их знать, потому что забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет, как и в любую другую страну", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.

https://ria.ru/20210121/belorussiya-1593891650.html

https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594970399.html

минск

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минск, александр лукашенко, белоруссия, в мире