https://ria.ru/20210128/bank-1594993768.html

Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка

Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка

Инновационное производство компании "Дакрон" по переработке вторичных полимеров, созданное при финансовой поддержке МСП Банка, запущено в среду в Перми,... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:52

2021-01-28T16:52

2021-01-28T17:56

мсп банк

пермь

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595010265_0:218:768:650_1920x0_80_0_0_c202d0e2cad1113607ffb994e41510c6.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инновационное производство компании "Дакрон" по переработке вторичных полимеров, созданное при финансовой поддержке МСП Банка, запущено в среду в Перми, сообщает пресс-служба банка.Ранее МСП Банк выдал стартапу "Дакрон" кредит на 14,5 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.Полученные средства компания направила на закупку оборудования, способного перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя из них свыше 3 тысяч тонн сырья для промышленного выпуска пластиковой упаковки и полиэфирного штапельного волокна. Площадь производства - около 1 тысячи квадратных метров.По данным пресс-службы, предприятие закупает дешевое сырье (собранные на полигонах утилизации пластиковые бутылки), дробит их на специальной установке, получая высококачественный флекс (хлопья) полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Далее сухой и очищенный флекс пакуется в биг-бэги (мешки по 500 килограммов) и направляется заказчикам, специализирующимся на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.Как ожидается, создание нового современного производства позволит сократить объемы захоронения ПЭТФ-тары на полигонах ТКО, повысить объемы вторичного использования пластика и улучшить экологическую обстановку в регионе.

https://ria.ru/20210126/bank-1594671475.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мсп банк, пермь, новости компаний - экономика