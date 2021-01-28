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Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка
Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка
Инновационное производство компании "Дакрон" по переработке вторичных полимеров, созданное при финансовой поддержке МСП Банка, запущено в среду в Перми,... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:52
2021-01-28T17:56
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новости компаний - экономика
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инновационное производство компании "Дакрон" по переработке вторичных полимеров, созданное при финансовой поддержке МСП Банка, запущено в среду в Перми, сообщает пресс-служба банка.Ранее МСП Банк выдал стартапу "Дакрон" кредит на 14,5 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.Полученные средства компания направила на закупку оборудования, способного перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя из них свыше 3 тысяч тонн сырья для промышленного выпуска пластиковой упаковки и полиэфирного штапельного волокна. Площадь производства - около 1 тысячи квадратных метров.По данным пресс-службы, предприятие закупает дешевое сырье (собранные на полигонах утилизации пластиковые бутылки), дробит их на специальной установке, получая высококачественный флекс (хлопья) полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Далее сухой и очищенный флекс пакуется в биг-бэги (мешки по 500 килограммов) и направляется заказчикам, специализирующимся на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.Как ожидается, создание нового современного производства позволит сократить объемы захоронения ПЭТФ-тары на полигонах ТКО, повысить объемы вторичного использования пластика и улучшить экологическую обстановку в регионе.
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мсп банк, пермь, новости компаний - экономика

Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка

16:52 28.01.2021 (обновлено: 17:56 28.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба МСП БанкаЗавод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка
Завод по переработке пластика запущен в Перми при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : пресс-служба МСП Банка
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Инновационное производство компании "Дакрон" по переработке вторичных полимеров, созданное при финансовой поддержке МСП Банка, запущено в среду в Перми, сообщает пресс-служба банка.
Ранее МСП Банк выдал стартапу "Дакрон" кредит на 14,5 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых сроком на 5 лет в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП.
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Полученные средства компания направила на закупку оборудования, способного перерабатывать до 3,7 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя из них свыше 3 тысяч тонн сырья для промышленного выпуска пластиковой упаковки и полиэфирного штапельного волокна. Площадь производства - около 1 тысячи квадратных метров.
По данным пресс-службы, предприятие закупает дешевое сырье (собранные на полигонах утилизации пластиковые бутылки), дробит их на специальной установке, получая высококачественный флекс (хлопья) полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Далее сухой и очищенный флекс пакуется в биг-бэги (мешки по 500 килограммов) и направляется заказчикам, специализирующимся на производстве одноразовой посуды, пищевых контейнеров и продуктовой упаковки.
Как ожидается, создание нового современного производства позволит сократить объемы захоронения ПЭТФ-тары на полигонах ТКО, повысить объемы вторичного использования пластика и улучшить экологическую обстановку в регионе.
 
МСП БанкПермьНовости компаний - Экономика
 
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