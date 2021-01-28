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Главу АТП в Кирове наказали из-за высаженного из автобуса подростка
Главу АТП в Кирове наказали из-за высаженного из автобуса подростка
Прокуратура внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого незаконно высадили из автобуса на... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:06
2021-01-28T11:06
2021-01-28T11:06
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кирово-чепецк
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого незаконно высадили из автобуса на автодороге Киров - Кирово-Чепецк, сообщается на сайте ведомства.Установлено, что днем 11 января кондуктор автотранспортного предприятия высадила несовершеннолетнего пассажира из автобуса, следовавшего по межмуниципальному маршруту "город Кирово-Чепецк — город Киров", из-за того, что подросток не смог оплатить проезд банковской картой."Оставление 16-летнего подростка на улице, в зимний период, при отрицательной температуре воздуха (- 20 °C) могло создавать угрозу его жизни и здоровью", - отмечается в сообщении.Выявленные нарушения послужили основанием для внесения Кирово-Чепецким городским прокурором руководителю автотранспортного предприятия представления, результаты рассмотрения которого находятся на контроле органов прокуратуры.
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киров, кирово-чепецк, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости.
Прокуратура внесла представление руководителю автотранспортного предприятия по факту нарушения прав подростка, которого незаконно высадили из автобуса на автодороге Киров - Кирово-Чепецк
, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что днем 11 января кондуктор автотранспортного предприятия высадила несовершеннолетнего пассажира из автобуса, следовавшего по межмуниципальному маршруту "город Кирово-Чепецк — город Киров", из-за того, что подросток не смог оплатить проезд банковской картой.
"Оставление 16-летнего подростка на улице, в зимний период, при отрицательной температуре воздуха (- 20 °C) могло создавать угрозу его жизни и здоровью", - отмечается в сообщении.
Выявленные нарушения послужили основанием для внесения Кирово-Чепецким городским прокурором руководителю автотранспортного предприятия представления, результаты рассмотрения которого находятся на контроле органов прокуратуры.