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Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ
Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ
Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:32
2021-01-28T16:40
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коронавирусы
astrazeneca
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt.Такую рекомендацию дали эксперты Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в мире.В четверг комиссия выпустила рекомендацию, согласно которой прививка должна "предлагаться только лицам, которым от 18 до 64 лет". По данным издания, причиной такой рекомендации стали недостаточные сведения об эффективности вакцины для группы населения старше 65 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , германия

Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ

16:32 28.01.2021 (обновлено: 16:40 28.01.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt.
Такую рекомендацию дали эксперты Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в мире.
В четверг комиссия выпустила рекомендацию, согласно которой прививка должна "предлагаться только лицам, которым от 18 до 64 лет". По данным издания, причиной такой рекомендации стали недостаточные сведения об эффективности вакцины для группы населения старше 65 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыAstraZenecaГермания
 
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