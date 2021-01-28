https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html

Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ

Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ

Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt. РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T16:32

2021-01-28T16:32

2021-01-28T16:40

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коронавирус covid-19

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt.Такую рекомендацию дали эксперты Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в мире.В четверг комиссия выпустила рекомендацию, согласно которой прививка должна "предлагаться только лицам, которым от 18 до 64 лет". По данным издания, причиной такой рекомендации стали недостаточные сведения об эффективности вакцины для группы населения старше 65 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

россия

германия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , германия