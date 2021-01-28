https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html
Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ
Пожилым немцам посоветовали не вакцинироваться AstraZeneca, пишут СМИ
Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:32
2021-01-28T16:32
2021-01-28T16:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
astrazeneca
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580900449_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_742f76df260c0bc572c3f4376ec013bc.jpg
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Немецкие эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca только для людей младше 65 лет, сообщает издание Welt.Такую рекомендацию дали эксперты Постоянной комиссии по вакцинам при Институте Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в мире.В четверг комиссия выпустила рекомендацию, согласно которой прививка должна "предлагаться только лицам, которым от 18 до 64 лет". По данным издания, причиной такой рекомендации стали недостаточные сведения об эффективности вакцины для группы населения старше 65 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580900449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f31011fe95c9be62bf402add48aadcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , германия