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Лукашенко назвал условие политической амнистии
Лукашенко назвал условие политической амнистии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в наличии законных оснований для применения "политической амнистии" в отношении оппозиционеров и заявил, что... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:09
2021-01-28T17:09
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в наличии законных оснований для применения "политической амнистии" в отношении оппозиционеров и заявил, что не надо строить "иллюзий"."Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия…, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в четверг.Он призвал "прекратить эту всякую болтовню". Президент в этой связи вспомнил о встрече с оппозиционными лидерами в прошлом году в СИЗО КГБ. "Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" - я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с," - отметил Лукашенко.При этом он заявил, что вопрос о компенсации ущерба, фигурирующего в некоторых уголовных делах, обсуждался с родственниками заключенных. " Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов, главарей, была - денег жалко", - подчеркнул президент.Поэтому он призвал не строить "иллюзии" по поводу политических заключенных, амнистии и так далее. "Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое - уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", - резюмировал белорусский лидер."Круглый стол демократических сил", созданный белорусским бизнесменом и политологом Юрием Воскресенским, вышедшим из СИЗО после встречи представителей оппозиции с Лукашенко, ранее опубликовал предварительный список из 213 кандидатов для возможной "политической амнистии", в него вошли экс-претендент на пост президента республики Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, супруг лидера оппозиции Светланы Тихановской.Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, задержанными во время и после избирательной кампании и с тех пор содержавшимися под стражей в следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, кто был отпущен из СИЗО в связи с изменением или отменой меры пресечения.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела. Правозащитники считают политзаключенными 220 человек.
https://ria.ru/20210128/belorussiya-1594972155.html
https://ria.ru/20210128/zabastovki-1594950510.html
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал условие политической амнистии

17:09 28.01.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© POOL
Перейти в фотобанк
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в наличии законных оснований для применения "политической амнистии" в отношении оппозиционеров и заявил, что не надо строить "иллюзий".
"Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия…, политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь в четверг.
Он призвал "прекратить эту всякую болтовню". Президент в этой связи вспомнил о встрече с оппозиционными лидерами в прошлом году в СИЗО КГБ. "Даже им, будучи в СИЗО, я им всем сказал, когда они мне задавали главный вопрос: "Когда нас отпустят?" - я им всем изложил свое видение: все, что украдено у народа, верни. Тогда мы будем с вами вести разговор, и я постараюсь ответить на ваш вопрос, когда. Жду-с. До сих пор жду-с," - отметил Лукашенко.
При этом он заявил, что вопрос о компенсации ущерба, фигурирующего в некоторых уголовных делах, обсуждался с родственниками заключенных. " Но я человек осведомленный. Я знаю, что обсуждались эти вопросы с родственниками. Такая возможность у этих протестунов, главарей, была - денег жалко", - подчеркнул президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Поэтому он призвал не строить "иллюзии" по поводу политических заключенных, амнистии и так далее. "Если человек не хочет сидеть в тюрьме за преступление экономическое, финансовое - уголовное преступление - отдай последнее, если у тебя есть. Мы показали, все, что есть. Нет - суд решит. Как решит суд, так и будет. Вот и вся политическая или прочая амнистия", - резюмировал белорусский лидер.
"Круглый стол демократических сил", созданный белорусским бизнесменом и политологом Юрием Воскресенским, вышедшим из СИЗО после встречи представителей оппозиции с Лукашенко, ранее опубликовал предварительный список из 213 кандидатов для возможной "политической амнистии", в него вошли экс-претендент на пост президента республики Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, супруг лидера оппозиции Светланы Тихановской.
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Десятого октября Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, задержанными во время и после избирательной кампании и с тех пор содержавшимися под стражей в следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы поправок в конституцию. Воскресенский, который после выборов стал фигурантом дела о массовых беспорядках, был одним из первых участников этой встречи, кто был отпущен из СИЗО в связи с изменением или отменой меры пресечения.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Против ряда членов оппозиции в Белоруссии возбуждены уголовные дела. Правозащитники считают политзаключенными 220 человек.

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