https://ria.ru/20210128/altay-1594924679.html

В отдаленном районе республики Алтай появятся глэмпинги

В отдаленном районе республики Алтай появятся глэмпинги

Глэмпинги для состоятельных путешественников построят в отдаленном Кош-Агачском районе республики Алтай, рассказала президент Ассоциации туристских организаций... РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T12:15

2021-01-28T12:15

2021-01-28T12:15

туризм

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика алтай

кош-агачский район

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БАРНАУЛ, 28 янв — РИА Новости. Глэмпинги для состоятельных путешественников построят в отдаленном Кош-Агачском районе республики Алтай, рассказала президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая."В прошлом году не весь спрос был удовлетворен именно в части благоустроенных средств размещения. Сейчас уже предприниматели, которые собираются начинать бизнес в этой сфере, ориентируются на этого потребителя. У нас — достаточно модное направление, которое поддерживает Ростуризм — создание глэмпингов. В регионе 12 грантов выиграли и, по-моему, два гранта — это как раз их создание в Кош-Агачском районе", — уточнила она.Эксперт объяснила, что в этом отдаленном уголке инфраструктура недостаточно развита, но именно туда стремятся многие туристы, в частности, чтобы посмотреть знаменитые цветные горы "Марс", посетить ущелье Актру или Шавлинские озера.Глэмпинг — это быстровозводимое средство размещение, которое объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Также туристы называют глэмпинги палатками премиум-класса.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

республика алтай

кош-агачский район

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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика алтай, кош-агачский район