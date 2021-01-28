https://ria.ru/20210128/altay-1594924679.html
В отдаленном районе республики Алтай появятся глэмпинги
В отдаленном районе республики Алтай появятся глэмпинги
Глэмпинги для состоятельных путешественников построят в отдаленном Кош-Агачском районе республики Алтай, рассказала президент Ассоциации туристских организаций... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T12:15
2021-01-28T12:15
2021-01-28T12:15
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика алтай
кош-агачский район
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БАРНАУЛ, 28 янв — РИА Новости. Глэмпинги для состоятельных путешественников построят в отдаленном Кош-Агачском районе республики Алтай, рассказала президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая."В прошлом году не весь спрос был удовлетворен именно в части благоустроенных средств размещения. Сейчас уже предприниматели, которые собираются начинать бизнес в этой сфере, ориентируются на этого потребителя. У нас — достаточно модное направление, которое поддерживает Ростуризм — создание глэмпингов. В регионе 12 грантов выиграли и, по-моему, два гранта — это как раз их создание в Кош-Агачском районе", — уточнила она.Эксперт объяснила, что в этом отдаленном уголке инфраструктура недостаточно развита, но именно туда стремятся многие туристы, в частности, чтобы посмотреть знаменитые цветные горы "Марс", посетить ущелье Актру или Шавлинские озера.Глэмпинг — это быстровозводимое средство размещение, которое объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Также туристы называют глэмпинги палатками премиум-класса.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика алтай, кош-агачский район
БАРНАУЛ, 28 янв — РИА Новости. Глэмпинги для состоятельных путешественников построят в отдаленном Кош-Агачском районе республики Алтай, рассказала президент Ассоциации туристских организаций региона Татьяна Зяблицкая.
"В прошлом году не весь спрос был удовлетворен именно в части благоустроенных средств размещения. Сейчас уже предприниматели, которые собираются начинать бизнес в этой сфере, ориентируются на этого потребителя. У нас — достаточно модное направление, которое поддерживает Ростуризм — создание глэмпингов. В регионе 12 грантов выиграли и, по-моему, два гранта — это как раз их создание в Кош-Агачском районе", — уточнила она.
Эксперт объяснила, что в этом отдаленном уголке инфраструктура недостаточно развита, но именно туда стремятся многие туристы, в частности, чтобы посмотреть знаменитые цветные горы "Марс", посетить ущелье Актру или Шавлинские озера.
Глэмпинг — это быстровозводимое средство размещение, которое объединяет в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Также туристы называют глэмпинги палатками премиум-класса.