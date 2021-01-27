https://ria.ru/20210127/zemletryaseniya-1594722997.html

В Испании произошла серия землетрясений

В Испании произошла серия землетрясений

В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T03:39

2021-01-27T03:39

2021-01-27T08:49

андалусия

испания

санта-фе (сша)

землетрясение

мадрид

в мире

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МАДРИД, 27 янв — РИА Новости. В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.

https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594332622.html

андалусия

испания

санта-фе (сша)

мадрид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андалусия, испания, санта-фе (сша), землетрясение, мадрид, в мире