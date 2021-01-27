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В Испании произошла серия землетрясений
В Испании произошла серия землетрясений
В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:39
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андалусия
испания
санта-фе (сша)
землетрясение
мадрид
в мире
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МАДРИД, 27 янв — РИА Новости. В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.
https://ria.ru/20210124/zemletryasenie-1594332622.html
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андалусия, испания, санта-фе (сша), землетрясение, мадрид, в мире

В Испании произошла серия землетрясений

03:39 27.01.2021 (обновлено: 08:49 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкЗаснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде
Заснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Бруно Тевенин
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МАДРИД, 27 янв — РИА Новости. В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).

"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.

Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.
В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.
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АндалусияИспанияСанта-Фе (США)ЗемлетрясениеМадридВ мире
 
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