В Испании произошла серия землетрясений
03:39 27.01.2021 (обновлено: 08:49 27.01.2021)
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкЗаснеженный в результате снегопада фонтан Сибелес в Мадриде
МАДРИД, 27 янв — РИА Новости. В районе города Гранада произошла серия землетрясений, три из них магнитудой четыре и выше, заявили в Национальном географическом институте.
Сообщений о значительном ущербе или пострадавших пока нет.
Самые мощные толчки зафиксировали поздно вечером во вторник в районе Кульяр-Вега (магнитуда 4,2) и Санта-Фе (4 и 4,3).
"Несколько землетрясений потрясли Гранаду снова сегодня ночью... Сейчас надо сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб. Будем верить, что скоро все вернется в норму", — написал премьер страны Педро Санчес в Twitter.
Мэр Гранады Луис Сальвадор в интервью национальному телевидению TVE назвал ситуацию "тревожной" и тоже призвал к самообладанию.
В последнее время в Андалусии усилилась сейсмическая активность, с декабря зафиксировано более 150 небольших землетрясений, о пострадавших или существенных разрушениях не сообщалось.
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