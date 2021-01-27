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У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережья самого северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:47
2021-01-27T10:43
хоккайдо
япония
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. У побережья самого северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщило Главное метеорологическое управление.Очаг залегал на глубине 130 километров. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Они ощущались в четырех префектурах.Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала сейсмографами в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной. В Японии принята семибалльная.
https://ria.ru/20210125/zemletryasenie-1594408239.html
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хоккайдо, япония, землетрясение, в мире

У побережья Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

08:47 27.01.2021 (обновлено: 10:43 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Хоккайдо с острова Кунашир
Вид на остров Хоккайдо с острова Кунашир - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости
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ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. У побережья самого северного японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщило Главное метеорологическое управление.
Очаг залегал на глубине 130 километров. Максимальная сила толчков составила четыре балла. Они ощущались в четырех префектурах.
Угрозы цунами нет. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Подземные толчки и колебания земной поверхности измеряются сначала сейсмографами в условных магнитудах по шкале американского ученого Чарльза Рихтера (от 1 до 9,5), а потом по еще одной шкале — интенсивности, которая может быть семи- или 12-балльной. В Японии принята семибалльная.
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ХоккайдоЯпонияЗемлетрясениеВ мире
 
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