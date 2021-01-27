https://ria.ru/20210127/yakutsk-rekordno-nizkaya-temperatura-za-poslednee-10-letie-1594806757.html

Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие

Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие

В Якутске впервые за 10 лет температура опустилась ниже отметки -50 градусов.

2021-01-27T15:22

2021-01-27T15:22

2021-01-27T15:22

температура

якутск

видео

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Однако, местные жители не прячутся по домам. Жизнь идет своим чередом: люди ходят на работу, стоят на остановках в ожидании общественного транспорта и даже торгуют на рынке под открытым небом. Якутчане говорят, что привыкли к морозам, но в последнее время они ощущаются сильнее из-за ветров. Главное в -50° С – тепло одеваться, пить горячий чай и побольше двигаться.

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие В Якутске впервые за 10 лет температура опустилась ниже минус 50 градусов. Однако, местные жители не прячутся по домам. Жизнь идет своим чередом: люди ходят на работу, стоят на остановках в ожидании общественного транспорта и даже торгуют на рынке под открытым небом. Якутчане говорят, что привыкли к морозам, но в последнее время они ощущаются сильнее из-за ветров. Главное в -50° С – тепло одеваться, пить горячий чай и побольше двигаться. 2021-01-27T15:22 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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