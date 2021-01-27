https://ria.ru/20210127/yakutsk-rekordno-nizkaya-temperatura-za-poslednee-10-letie-1594806757.html
Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие
Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие
В Якутске впервые за 10 лет температура опустилась ниже отметки -50 градусов.
2021-01-27T15:22
2021-01-27T15:22
2021-01-27T15:22
температура
якутск
видео
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Однако, местные жители не прячутся по домам. Жизнь идет своим чередом: люди ходят на работу, стоят на остановках в ожидании общественного транспорта и даже торгуют на рынке под открытым небом. Якутчане говорят, что привыкли к морозам, но в последнее время они ощущаются сильнее из-за ветров. Главное в -50° С – тепло одеваться, пить горячий чай и побольше двигаться.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие
В Якутске впервые за 10 лет температура опустилась ниже минус 50 градусов.
Однако, местные жители не прячутся по домам. Жизнь идет своим чередом: люди ходят на работу, стоят на остановках в ожидании общественного транспорта и даже торгуют на рынке под открытым небом.
Якутчане говорят, что привыкли к морозам, но в последнее время они ощущаются сильнее из-за ветров. Главное в -50° С – тепло одеваться, пить горячий чай и побольше двигаться.
2021-01-27T15:22
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PT1M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, температура, якутск, видео
Якутск: рекордно низкая температура за последнее 10-летие
В Якутске впервые за 10 лет температура опустилась ниже отметки -50 градусов.