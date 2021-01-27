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В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений
В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений
Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:40
2021-01-27T12:40
россия
договор снв-3
госдума рф
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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россия, договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, безопасность

В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений

12:40 27.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.
Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый договор по СНВ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
00:56
Договор СНВ-3 между Россией и США
 
РоссияДоговор СНВ-3Госдума РФСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинСШАБезопасность
 
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