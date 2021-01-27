https://ria.ru/20210127/vooruzheniya-1594766590.html

В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений

В МИД оценили возможность модернизации стратегических вооружений

Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:40

2021-01-27T12:40

2021-01-27T12:40

россия

договор снв-3

госдума рф

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

безопасность

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Договор о стратегических наступательных вооружениях не ограничивает состав, структуру и возможность модернизации таких вооружений, сообщил, выступая в Госдуме, замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Он выработан на строго паритетной, в соответствии с принципом равной и неделимой безопасности, не ограничивает нашего права самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических и наступательных вооружений, модернизировать их, либо создавать новые виды и типы вооружений, что в последние годы было наглядно и внушительно продемонстрировано США и всему миру", - сказал он.Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594718669.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, госдума рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша, безопасность