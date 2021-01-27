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https://ria.ru/20210127/volodin-1594739759.html
Володин призвал помнить о жертвах холокоста
Володин призвал помнить о жертвах холокоста
Спикер ГД Вячеслав Володин призвал помнить о жертвах Холокоста, а также пресекать попытки переписать историю. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:04
2021-01-27T10:04
освенцим
холокост
госдума рф
юнеско
вячеслав володин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал помнить о жертвах Холокоста, а также пресекать попытки переписать историю."Холокост - чудовищное преступление нацизма, которому не может быть оправдания. Помнить о жертвах Холокоста - значит делать все, чтобы подобная трагедия не повторилась", - отметил Володин, которого цитирует официальный сайт Госдумы.Спикер ГД также заявил о необходимости "пресекать попытки переписать историю". "Сохранив правду о войне, о цене Победы и подвиге нашего народа, мы защитим мирную жизнь людей, будущие поколения", - подчеркнул Володин.Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/istoriya-1583040276.html
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освенцим, холокост, госдума рф, юнеско, вячеслав володин

Володин призвал помнить о жертвах холокоста

10:04 27.01.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал помнить о жертвах Холокоста, а также пресекать попытки переписать историю.
"Холокост - чудовищное преступление нацизма, которому не может быть оправдания. Помнить о жертвах Холокоста - значит делать все, чтобы подобная трагедия не повторилась", - отметил Володин, которого цитирует официальный сайт Госдумы.
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Спикер ГД также заявил о необходимости "пресекать попытки переписать историю". "Сохранив правду о войне, о цене Победы и подвиге нашего народа, мы защитим мирную жизнь людей, будущие поколения", - подчеркнул Володин.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ОсвенцимХолокостГосдума РФЮНЕСКОВячеслав Володин
 
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