https://ria.ru/20210127/vlozheniya-1594632008.html

"Мутные" вложения: кто рискует потерять сотни миллиардов

"Мутные" вложения: кто рискует потерять сотни миллиардов

Российские власти обеспокоены наплывом частных инвесторов на фондовый рынок. Только за прошлый год их стало больше на пять миллионов. Желая заработать, новые... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:00

2021-01-27T08:08

инвестиции

вклады

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Российские власти обеспокоены наплывом частных инвесторов на фондовый рынок. Только за прошлый год их стало больше на пять миллионов. Желая заработать, новые игроки сметают все подряд финансовые инструменты, не разбираясь в их сути. ЦБ подсчитал, что "мутных" продуктов набрали на 600 миллиардов рублей. И большинство рискует в итоге остаться ни с чем. Как не потерять кровно заработанное — в материале РИА Новости.Путь частного инвестора: от вклада до биржи"Определить цену и спрогнозировать доходность по ним невозможно даже образованному человеку", — подчеркнул первый зампред ЦБ Сергей Швецов, рассказывая о слишком сложных для начинающего инвестора инструментах. Регулятор не ожидал такого ажиотажа на фондовом рынке. В 2020-м на Московской бирже брокерских счетов открыли больше, чем за все предыдущие годы. В итоге на площадке зарегистрировались 8,8 миллиона физических лиц. Прежде всего это банковские вкладчики, закрывшие счета после резкого снижения ставок. Средняя максимальная доходность по рублевым депозитам в декабре не превышала четыре с половиной процента. В конце 2014-го было 15,6 — исторический максимум."По оценке Национального рейтингового агентства, отток средств на 1 ноября — полтора триллиона рублей. До конца года прибавилось еще 200-300 миллиардов", — отмечает Владимир Григорьев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Полученные наличные отправили в сложные финансовые инструменты, не изучив их сути. В ЦБ уверены: значительная часть инвесторов неправильно понимает, что они купили. Речь идет о продуктах, ценообразование которых чрезвычайно сложно и непрозрачно, поясняет первый зампред ЦБ. Поэтому и называет их "мутными". Вовлечено в них несколько сотен тысяч россиян. При этом 90 с лишним процентов продаж обеспечили около десяти розничных банков. К тому же регулятор увидел в ряде инструментов признаки пирамид. Однако признать их таковыми ЦБ пока не может. Чем больше доходность, тем выше рискСейчас инвестируют не выходя из дома — на сайтах кредитных организаций, брокерских компаний, а также через их приложения. Начинают с небольших сумм в 10-20 тысяч рублей. Цифровые технологии сильно упростили выход на финансовый рынок. И теперь ценные бумаги доступны каждому. Неискушенные игроки пытаются на этом заработать. По данным Московской биржи, в акции вложили 301 миллиард рублей. Объем торгов рекордный — почти 24 триллиона. И на частников приходится 40,6 процента. В долговые инструменты (облигации, векселя) направили 617 миллиардов. В акции биржевых фондов — Exchange Traded Funds (ETF) — и биржевые паевые инвестиционные фонды — 90. Ничего плохого в сложных структурных продуктах нет, указывает Павел Уткин, ведущий юрист ОЮЦ "Парфенон". Доход в них зависит от определенного параметра. Например, значения биржевого индекса или курса доллара. "Это совершенно адекватные инвестиционные инструменты, широко распространенные во всем мире", — напоминает собеседник агентства. Речь идет об индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС), инвестиционном пенсионном страховании, а также инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) — когда клиент отдает деньги под обещание организаций их приумножить. Но никаких гарантий. "Солидные компании предлагают ИСЖ с фиксированной доходностью, однако невысокой. Основные опасности — во-первых, завышенные ожидания и непонимание того, что никто ничего не гарантирует, во-вторых, неопытные инвесторы легко ведутся на обещания большого заработка в перспективе и совершенно не отдают себе отчета в том, куда они вкладывают средства", — предупреждает Владимир Григорьев.Но что еще хуже — распространен мисселинг, когда продавцы намеренно вводят в заблуждение клиента. Акцентируют внимание только на прибыли, которая при грамотном управлении может быть большой. А про значительные потери умалчивают. "Нужно помнить, что очень часто инвесторы проигрывают. Поэтому, когда сулят огромные проценты, необходимо задать вопрос: "В какие инструменты уйдут мои деньги и какой риск у данного актива?" Не факт, что в ответ вы услышите правду", — говорит Александр Сигарев, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. Финансовая грамотность в России оставляет желать лучшего. Для среднестатистического клиента, который ранее, помимо вкладов, другие продукты не использовал, такое инвестирование рискованно, уточняет Павел Уткин. Поэтому аналитики советуют обращать внимание на реальную, а не воображаемую доходность. Также на срок, в течение которого ее предоставят. Стоит тщательно ознакомиться с условиями досрочного выхода из инструмента. "Чтобы стать успешным инвестором, необходимо быть финансово грамотным и самостоятельно контролировать свои вложения. В противном случае потери и разочарования неизбежны. Понять это особенно важно сейчас, когда символическая доходность банковских вкладов многих превращает в инвесторов. И, как выясняется, люди к этому не готовы", — подчеркивает Григорьев.По словам Александра Сигарева, инвестируя, имейте в виду: при прочих равных условиях чем больше доходность, тем выше риск. Запрет как панацея от финансовых потерьНаплыв частных инвесторов на фондовый рынок и распространение мисселинга вызывают опасения в ЦБ. Там подчеркивают, что приложили много усилий для вовлечения россиян в инвестиционный рынок и теперь не позволят дискредитировать эту сферу. В конце года регулятор разослал банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные для понимания инвестиционные продукты физическим лицам. Но это мало подействовало. Поэтому группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект: Банк России замораживает продажу сложных структурных продуктов физическим лицам до 1 октября. Затем банки и инвесткомпании начнут тестировать инвесторов, которые пожелают их купить. Тесты встроят в приложения банков и брокеров. "Мы понимаем, что основной канал распространения — это гаджеты. В них будет оцениваться продукт с точки зрения риска простым индикатором — это светофор", — рассказал первый зампред ЦБ. По мнению юристов, документ оправдан и его, скорее всего, утвердят. Число наивных клиентов, не имеющих даже общего представления об ИСС, ИСЖ и других инструментах, наконец сократится. Но главное — надо повысить финансовую грамотность. И это задача в первую очередь для самих инвесторов.

https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

https://ria.ru/20201116/aktsii-1584472059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, вклады, центральный банк рф (цб рф), московская биржа