https://ria.ru/20210127/vissarion-1594764249.html

Суд в Новосибирске оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета"

Суд в Новосибирске оставил под арестом лидеров "Церкви последнего завета"

Новосибирский областной суд в среду оставил без изменения меру пресечения лидерам красноярской "Церкви нового завета" и оставил всех троих фигурантов под... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:23

2021-01-27T12:23

2021-01-27T12:23

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

новосибирский областной суд

роман силантьев

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НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Новосибирский областной суд в среду оставил без изменения меру пресечения лидерам красноярской "Церкви нового завета" и оставил всех троих фигурантов под стражей, сообщается на сайте суда."Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 27 января 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 13 января 2021 года о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Торопу С.А., Редькину В.В. и Ведерникову В.О. оставлено без изменения", - говорится в сообщении. Адвокаты обвиняемых в своем Telegram-канале заявили, что обжалуют это решение в кассационной инстанции.Как сообщалось, в январе Центральный районный суд Новосибирска по ходатайству следствия продлил до 15 апреля срок ареста троим лидерам красноярской "Церкви нового завета"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.

https://ria.ru/20200923/padenie-lzhekhrista-zaderzhany-lidery-sekty-tserkov-poslednego-zaveta-1577683164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/vissarion-1577648032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, новосибирский областной суд, роман силантьев