https://ria.ru/20210127/valyuty-1594717559.html
Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара
Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара
Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:13
2021-01-27T02:13
2021-01-27T14:28
артем тузов
россия
динамика курсов валют
евросоюз
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Объяснено преимущество евро перед долларом
https://cdn25.img.ria.ru/images/25621/12/256211277_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_74e8685f8a7c597f3985cff67e102a4b.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27 процента, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. Причины — меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей, а также вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.Однако в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США.Тем не менее для хранения валют важна диверсификация. Не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю и, по мнению многих, будет ослабевать. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Желательно составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил Тузов.
https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/25621/12/256211277_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_97a0efd45e6d42ec67c87f3b96fdd77d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем тузов, россия, динамика курсов валют, евросоюз, сша, экономика
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал агентству "Прайм
" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27 процента, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. Причины — меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей, а также вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.
Однако в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США
.
"Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3", — поясняет он.
Тем не менее для хранения валют важна диверсификация. Не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю и, по мнению многих, будет ослабевать. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Желательно составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил Тузов.