https://ria.ru/20210127/valyuty-1594717559.html

Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара

Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара

Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:13

2021-01-27T02:13

2021-01-27T14:28

артем тузов

россия

динамика курсов валют

евросоюз

сша

экономика

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Объяснено преимущество евро перед долларом

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27 процента, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. Причины — меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей, а также вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.Однако в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США.Тем не менее для хранения валют важна диверсификация. Не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю и, по мнению многих, будет ослабевать. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Желательно составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил Тузов.

https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html

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артем тузов, россия, динамика курсов валют, евросоюз, сша, экономика