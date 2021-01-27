Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/valyuty-1594717559.html
Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара
Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара
Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:13
2021-01-27T14:28
артем тузов
россия
динамика курсов валют
евросоюз
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Объяснено преимущество евро перед долларом
https://cdn25.img.ria.ru/images/25621/12/256211277_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_74e8685f8a7c597f3985cff67e102a4b.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27 процента, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. Причины — меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей, а также вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.Однако в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США.Тем не менее для хранения валют важна диверсификация. Не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю и, по мнению многих, будет ослабевать. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Желательно составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил Тузов.
https://ria.ru/20210126/podvokh-1594563629.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/25621/12/256211277_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_97a0efd45e6d42ec67c87f3b96fdd77d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем тузов, россия, динамика курсов валют, евросоюз, сша, экономика

Финансист рассказал, почему евро выгоднее доллара

02:13 27.01.2021 (обновлено: 14:28 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КутузовДенежные купюры. Доллары США. Евро
Денежные купюры. Доллары США. Евро - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов в ушедшем году — вместе с бумагами IT-компаний и золотом. Реальная доходность евро составила более 25 процентов, а рубль потерял к ней 30 процентов. Того же следует ждать в 2021 году, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
По словам эксперта, доходность евро в реальном выражении составила 25,27 процента, и в 2021 году валюта ЕС продолжит этот тренд. Причины — меры поддержки граждан и бизнеса со стороны властей, а также вывод средств инвесторов из рисковых активов в пользу основных резервных валют.
Однако в ближайшие месяцы доллар может оказаться под давлением из-за фискальных программ властей США.
"Стране нужно будет восстанавливаться от кризиса, в ход пойдет довольно жесткая монетарная политика. Поэтому валюта ЕС будет обладать инвестиционным капиталом и может укрепиться относительно доллара до 1,2-1,3", — поясняет он.
Тем не менее для хранения валют важна диверсификация. Не стоит безоглядно доверять какому-либо одному активу, даже если это доллар. Он колеблется к евро и рублю и, по мнению многих, будет ослабевать. Если инвестору нужно хранить валюту, то все же предпочтительнее диверсификация. Желательно составить портфель из нескольких валют, чтобы нивелировать возможные колебания, заключил Тузов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 02:12
Финансист предположил, когда ожидать подвоха от доллара
 
Артем ТузовРоссияДинамика курсов валютЕвросоюзСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:19Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
15:15Путин рассказал. что российские приоритеты построены вокруг человека
15:14В Камеруне в ДТП с автобусом погибли более 50 человек
15:13В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
15:10Путин отметил позитивную роль конкуренции между странами
15:10РАНХиГС считает неприемлемой работу с педагогом, отрицающим Холокост
15:09Путин предупредил о последствиях недоступности вакцин от COVID-19 в мире
15:08Умер актер "Гоголь-центра" Андрей Болсунов
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
Лента новостейМолния