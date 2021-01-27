https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594822968.html

Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19

Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19

Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:41

2021-01-27T16:41

2021-01-27T18:29

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "ЭпиВакКороной", - сказала она на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос о том, надо ли делать вторую прививку от коронавируса, если человек заболел им после первой.Она также напомнила, что через 3-6 месяцев после болезни нужно измерить уровень антител, по их уровню в дальнейшем и будет приниматься решение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vaktsina-1589952403.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество