https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594822968.html
Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19
Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19
Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:41
2021-01-27T16:41
2021-01-27T18:29
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "ЭпиВакКороной", - сказала она на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос о том, надо ли делать вторую прививку от коронавируса, если человек заболел им после первой.Она также напомнила, что через 3-6 месяцев после болезни нужно измерить уровень антител, по их уровню в дальнейшем и будет приниматься решение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/vaktsina-1589952403.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество