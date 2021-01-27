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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594822968.html
Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19
Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19
Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:41
2021-01-27T18:29
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "ЭпиВакКороной", - сказала она на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос о том, надо ли делать вторую прививку от коронавируса, если человек заболел им после первой.Она также напомнила, что через 3-6 месяцев после болезни нужно измерить уровень антител, по их уровню в дальнейшем и будет приниматься решение.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач рассказала о вакцинации заболевших после первой прививки от COVID-19

16:41 27.01.2021 (обновлено: 18:29 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Делать вторую прививку от COVID-19, если заболел после первой, не надо, это касается обеих вакцин, зарегистрированных в РФ, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.
"Если человек инфицирован, по данным документам, регламентирующим в настоящее время, переболевшие пациенты не вакцинируются от COVID-19 ни "Спутником", ни "ЭпиВакКороной", - сказала она на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству", отвечая на вопрос о том, надо ли делать вторую прививку от коронавируса, если человек заболел им после первой.
Ампула с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 04:30Сказано в эфире
Чем опасен пропуск второй дозы вакцины от COVID-19
Она также напомнила, что через 3-6 месяцев после болезни нужно измерить уровень антител, по их уровню в дальнейшем и будет приниматься решение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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