https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594730470.html

Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов без гражданства

Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов без гражданства

Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:36

2021-01-27T08:36

2021-01-27T08:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее "Яндекс" попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС."Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов.... Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Кроме того, на этих пунктах вакцинироваться смогут курьеры различных служб доставки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество