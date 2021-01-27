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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsinatsiya-1594730470.html
Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов без гражданства
Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов без гражданства
Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T08:36
2021-01-27T08:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
максим ликсутов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее "Яндекс" попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС."Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов.... Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Кроме того, на этих пунктах вакцинироваться смогут курьеры различных служб доставки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, максим ликсутов , москва, общество

Власти Москвы поддержали идею о вакцинации таксистов без гражданства

08:36 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси на Бульварном кольце в Москве
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров без российского гражданства, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее "Яндекс" попросил правительство Москвы дать возможность бесплатной вакцинации водителям такси и курьерам вне зависимости от их гражданства и наличия полиса ОМС.
"Мы поддерживаем предложение "Яндекса". Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов.... Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только Яндекса", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Кроме того, на этих пунктах вакцинироваться смогут курьеры различных служб доставки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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