https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594850248.html
Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:34
2021-01-27T18:34
2021-01-27T18:34
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
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мохаммад джавад зариф
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур."Как я уже говорил, есть несколько вакцин, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Что касается России, наши коллеги изучают три вакцины - "Спутник V", вакцину компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также еще одна вакцина под названием "ЭпиВакКорона", - сказал Джаханпур.По его словам, Организация по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами изучает две вакцины из Индии и несколько вакцин от коронавируса из Китая.Он отметил, что в ближайшие дни некоторые из них после успешного завершения исследований будут одобрены или получат экстренное разрешение на использование.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593743587.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, коронавирусы, мохаммад джавад зариф, здоровье - общество, astrazeneca , москва, иран, в мире