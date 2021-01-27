https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594850248.html

Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"

Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"

Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:34

2021-01-27T18:34

2021-01-27T18:34

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

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мохаммад джавад зариф

здоровье - общество

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москва

иран

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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур."Как я уже говорил, есть несколько вакцин, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Что касается России, наши коллеги изучают три вакцины - "Спутник V", вакцину компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также еще одна вакцина под названием "ЭпиВакКорона", - сказал Джаханпур.По его словам, Организация по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами изучает две вакцины из Индии и несколько вакцин от коронавируса из Китая.Он отметил, что в ближайшие дни некоторые из них после успешного завершения исследований будут одобрены или получат экстренное разрешение на использование.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593743587.html

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