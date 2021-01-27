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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594850248.html
Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"
Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:34
2021-01-27T18:34
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус covid-19
коронавирусы
мохаммад джавад зариф
здоровье - общество
astrazeneca
москва
иран
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ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур."Как я уже говорил, есть несколько вакцин, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Что касается России, наши коллеги изучают три вакцины - "Спутник V", вакцину компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также еще одна вакцина под названием "ЭпиВакКорона", - сказал Джаханпур.По его словам, Организация по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами изучает две вакцины из Индии и несколько вакцин от коронавируса из Китая.Он отметил, что в ближайшие дни некоторые из них после успешного завершения исследований будут одобрены или получат экстренное разрешение на использование.Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус covid-19, коронавирусы, мохаммад джавад зариф, здоровье - общество, astrazeneca , москва, иран, в мире

Иран изучит возможность покупки российской вакцины "ЭпиВакКорона"

18:34 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил ГоленковМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона"
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 27 янв – РИА Новости, Антон Быстров. Иран изучает возможность приобретения российской вакцины "ЭпиВакКорона", сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур.
"Как я уже говорил, есть несколько вакцин, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Что касается России, наши коллеги изучают три вакцины - "Спутник V", вакцину компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также еще одна вакцина под названием "ЭпиВакКорона", - сказал Джаханпур.
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По его словам, Организация по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами изучает две вакцины из Индии и несколько вакцин от коронавируса из Китая.
Он отметил, что в ближайшие дни некоторые из них после успешного завершения исследований будут одобрены или получат экстренное разрешение на использование.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране, Тегеран надеется в скором будущем приступить к ее совместному производству при участии РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус COVID-19КоронавирусыМохаммад Джавад ЗарифЗдоровье - ОбществоAstraZenecaМоскваИранВ мире
 
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