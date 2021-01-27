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Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу умерла от COVID-19
Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу умерла от COVID-19
Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:11
2021-01-27T12:11
2021-01-27T13:57
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил ответственный за исследования Перуанский университет Каэтано Эредиа."С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 ... мы выражаем соболезнования ее семье", - говорится в коммюнике университета.Как сообщается, лечение женщины началось сразу после выявления заболевания, она была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей.Изначально университет сообщил, что не знает, что именно в ходе испытаний получила женщина - вакцину или плацебо. Однако позднее он опубликовал еще один релиз по этому поводу, в котором отмечается, что речь идет именно о плацебо."Важно уточнить, что смерть участницы испытаний не имеет отношения к вакцине, она получила плацебо", - говорится в заявлении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, перу, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу
скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил ответственный за исследования Перуанский университет Каэтано Эредиа.
"С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 ... мы выражаем соболезнования ее семье", - говорится в коммюнике университета.
Как сообщается, лечение женщины началось сразу после выявления заболевания, она была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей.
Изначально университет сообщил, что не знает, что именно в ходе испытаний получила женщина - вакцину или плацебо. Однако позднее он опубликовал еще один релиз по этому поводу, в котором отмечается, что речь идет именно о плацебо.
"Важно уточнить, что смерть участницы испытаний не имеет отношения к вакцине, она получила плацебо", - говорится в заявлении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.