https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594762428.html

Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу умерла от COVID-19

Участница испытаний вакцины Sinopharm в Перу умерла от COVID-19

Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:11

2021-01-27T12:11

2021-01-27T13:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

перу

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Участница третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm в Перу скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19, сообщил ответственный за исследования Перуанский университет Каэтано Эредиа."С сожалением сообщаем, что одна из наших добровольцев скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19 ... мы выражаем соболезнования ее семье", - говорится в коммюнике университета.Как сообщается, лечение женщины началось сразу после выявления заболевания, она была госпитализирована и находилась под наблюдением врачей.Изначально университет сообщил, что не знает, что именно в ходе испытаний получила женщина - вакцину или плацебо. Однако позднее он опубликовал еще один релиз по этому поводу, в котором отмечается, что речь идет именно о плацебо."Важно уточнить, что смерть участницы испытаний не имеет отношения к вакцине, она получила плацебо", - говорится в заявлении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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коронавирус covid-19, перу, в мире