https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594751060.html

Южная Корея не исключает закупки российской вакцины "Спутник V"

Южная Корея не исключает закупки российской вакцины "Спутник V"

Южная Корея уже обеспечила достаточное количество вакцины от COVID для прививки всего населения и планирует впоследствии перейти на использование отечественных... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:13

2021-01-27T11:13

2021-01-27T11:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чон се гюн

мун чжэ ин

александр гинцбург

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

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СЕУЛ, 27 янв – РИА Новости. Южная Корея уже обеспечила достаточное количество вакцины от COVID для прививки всего населения и планирует впоследствии перейти на использование отечественных вакцин, если их разработка затянется, готова закупить и другие иностранные вакцины, включая российскую "Спутник V" или ее комбинацию с AstraZeneca, заявил в среду на пресс-конференции в Сеуле премьер Чон Се Гюн, отвечая на вопрос РИА Новости."Как я уже сказал, южнокорейские компании также стараются разработать собственную вакцину. Мы планируем задействовать лекарства (против COVID-19), разработанные в Республике Корея, и использовать импортную вакцину, когда будут созданы южнокорейские вакцины, мы продолжим использовать уже их. Поэтому мы расцениваем импортные вакцины в качестве связующего звена – таковы наши ожидания. Если всё пойдёт по запланированному сценарию, то в дополнительных вакцинах у нас не будет необходимости", - ответил премьер.По его словам, случае возникновения проблем в процессе разработки южнокорейских вакцин и отсрочки их использования, если будет не хватать уже закупленного, то страна может рассмотреть закупку и других вакцин, помимо препаратов тех компаний, с которыми уже заключены контракты."Никто не может гарантировать, что разработка вакцины будет завершена вовремя и пройдёт успешно. Поэтому если это связующее звено придётся растянуть, то (мы рассмотрим - ред.) варианты в отношении и других вакцин – как вы сейчас сказали, комбинированных из третьих государств или других", - сказал он."Со временем станет понятна эффективность и другие параметры вакцин. И если они будут соответствовать ряду условий, у них будет подтверждена эффективность и безопасность, вполне закономерным будет проявить к ним интерес", - пояснил Чон Се Гюн, отвечая на вопрос РИА Новости о возможности закупки Южной Кореей комбинированного варианта российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о сотрудничестве. После этого было объявлено о старте совместных клинических испытаний комбинации "Спутник V" и AZD1222.Как заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, комбинация российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и AZD1222 будет давать иммунитет на два года. Компонент "Спутника V", показавшего промежуточную эффективность более чем в 91,4% (и 100% — против тяжелых случаев COVID-19), может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, среднюю эффективность которой ранее оценили в 70,4%.Южная Корея уже заключила договора с AstraZeneca, Pfizer, Janssen и Moderna. Согласно текущему плану, поставки вакцин начнутся в первом квартале 2021 года, начиная с AstraZeneca, во втором квартале поступят вакцины компаний Janssen и Moderna, а с третьего – Pfizer. Общее количество вакцины, что поступит Южную Корею до конца 2021 года составит 106 миллионов доз. Этого будет достаточно для вакцинации 56 миллионов человек, что даже превышает население страны.Как отметил премьер Чон Се Гюн, на данный момент Южная Корея также ведет переговоры о закупке дополнительно вакцины еще для 20 миллионов человек. Но, как ранее заявлял президент страны Мун Чжэ Ин, речь идёт о закупке американской Novavax, которую планируется производить на заводе южнокорейской SK Bioscience. Эта же компания будет производить для местного рынка вакцину AstraZeneca.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-27T11:13 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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