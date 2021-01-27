https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594724448.html
Россиян предупредили об опасности незарегистрированных вакцин от COVID-19
Россиян предупредили об опасности незарегистрированных вакцин от COVID-19
Россияне могут подвергнуть себя существенному риску, приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавируса иностранного производства,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T05:10
2021-01-27T05:10
2021-01-27T08:52
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россияне могут подвергнуть себя существенному риску, приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавируса иностранного производства, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.Директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров также сообщил РИА Новости, что применение незарегистрированных в России препаратов не только незаконно, но и опасно."При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные. Также нет никаких гарантий, что это оригинальный препарат", — отметил он.Шахназаров добавил, что легально купить незарегистрированные в России препараты из-за рубежа невозможно."Единственный способ приобрести импортную вакцину — самостоятельно выехать за рубеж. При этом вам предстоит еще найти врача, который согласится ввести привезенную вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки", — пояснил собеседник агентства.Кондратьев также добавил, что приезд людей из других стран, в том числе на вакцинацию, может усугубить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, после процедуры необходимо наблюдение врача, а это может быть затруднительным при получении прививки за рубежом, заключил он.Сейчас в России можно привиться только препаратом "Спутник V", в скором времени в оборот также поступит "ЭпиВакКорона".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, снг, москва, оаэ, общество
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россияне могут подвергнуть себя существенному риску, приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавируса иностранного производства, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Нельзя быть уверенным в правильной транспортировке вакцины, нельзя быть уверенным, что данный препарат был произведен именно этим производителем, не оказался в забракованной партии", — отметил медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.
Директор по качеству компании Corex Logistics Виталий Шахназаров также сообщил РИА Новости, что применение незарегистрированных в России препаратов не только незаконно, но и опасно.
"При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные. Также нет никаких гарантий, что это оригинальный препарат", — отметил он.
Шахназаров добавил, что легально купить незарегистрированные в России препараты из-за рубежа невозможно.
"Единственный способ приобрести импортную вакцину — самостоятельно выехать за рубеж. При этом вам предстоит еще найти врача, который согласится ввести привезенную вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки", — пояснил собеседник агентства.
Кондратьев также добавил, что приезд людей из других стран, в том числе на вакцинацию, может усугубить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию. Кроме того, после процедуры необходимо наблюдение врача, а это может быть затруднительным при получении прививки за рубежом, заключил он.
Сейчас в России можно привиться только препаратом "Спутник V", в скором времени в оборот также поступит "ЭпиВакКорона".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.