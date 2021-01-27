В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
03:36 27.01.2021 (обновлено: 05:06 27.01.2021)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отстает на два месяца в производстве вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор компании Паскаль Сорио.
"С точки зрения фармацевтических продуктов мы (работаем) на полную мощность. Наши проблемы связаны с производством лекарственного вещества. Мы считаем, что исправили эти проблемы, но отстаем на два месяца от того, чего бы хотели", - заявил Сорио в интервью восьми европейским изданиям.
Ранее Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику. По информации СМИ, AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее.
Европейская комиссия настаивает на принятии мер для повышения уровня предсказуемости и стабильности поставок вакцин AstraZeneca и ускоренного распределения доз.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Компания AstraZeneca (до 400 миллионов доз) подала заявку на одобрение, она будет рассмотрена в конце января.
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