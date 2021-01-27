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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594722867.html
В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины
Фармацевтическая компания AstraZeneca отстает на два месяца в производстве вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор компании Паскаль Сорио. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:36
2021-01-27T05:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отстает на два месяца в производстве вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор компании Паскаль Сорио.Ранее Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику. По информации СМИ, AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее.Европейская комиссия настаивает на принятии мер для повышения уровня предсказуемости и стабильности поставок вакцин AstraZeneca и ускоренного распределения доз.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Компания AstraZeneca (до 400 миллионов доз) подала заявку на одобрение, она будет рассмотрена в конце января.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/vaktsina-1594319552.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, в мире

В AstraZeneca заявили об отставании от графика производства вакцины

03:36 27.01.2021 (обновлено: 05:06 27.01.2021)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фармацевтическая компания AstraZeneca отстает на два месяца в производстве вакцины от коронавируса, сообщил гендиректор компании Паскаль Сорио.
"С точки зрения фармацевтических продуктов мы (работаем) на полную мощность. Наши проблемы связаны с производством лекарственного вещества. Мы считаем, что исправили эти проблемы, но отстаем на два месяца от того, чего бы хотели", - заявил Сорио в интервью восьми европейским изданиям.
Ранее Еврокомиссия запросила у AstraZeneca разъяснения после сообщения о сокращении поставок вакцины против COVID-19 в страны Евросоюза, отметив, что важно осуществлять поставки согласно оговорённому графику. По информации СМИ, AstraZeneca проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось ранее.
Европейская комиссия настаивает на принятии мер для повышения уровня предсказуемости и стабильности поставок вакцин AstraZeneca и ускоренного распределения доз.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз). Компания AstraZeneca (до 400 миллионов доз) подала заявку на одобрение, она будет рассмотрена в конце января.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Премьер Италии назвал задержки поставок вакцин от COVID-19 неприемлемыми
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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