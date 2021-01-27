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Зеленский внес в Раду проект о наказании чиновников за ложь в декларациях
Зеленский внес в Раду проект о наказании чиновников за ложь в декларациях
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях чиновников или их РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:01
2021-01-27T21:01
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях чиновников или их непредоставление, сообщается на сайте парламента в четверг.В декабре 2020 года парламент Украины принял закон, который позволит вернуть полномочия и разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда (КС) страны. Такое решение поддержали 300 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Зеленский подписал закон, возобновляющий ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками.Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.Предлагается внести изменения в статью "декларирование недостоверной информации", предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 8,5 тысячи гривен до 34 тысяч гривен или от 300 до 1,2 тысячи долларов), наказывается штрафом от 3 тысячи до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 52 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или от 1,85 тысячи долларов до 2,4 тысячи долларов) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 68 тысяч гривен до 85 тысяч гривен или от 1,85 тысячи долларов до более чем 3 тысяч долларов) или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью "непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2,5 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
https://ria.ru/20210105/ukraina-1592026717.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский внес в Раду проект о наказании чиновников за ложь в декларациях

21:01 27.01.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предусматривающий лишение свободы за ложь в декларациях чиновников или их непредоставление, сообщается на сайте парламента в четверг.
В декабре 2020 года парламент Украины принял закон, который позволит вернуть полномочия и разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда (КС) страны. Такое решение поддержали 300 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Зеленский подписал закон, возобновляющий ответственность за декларирование недостоверной информации чиновниками.
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Проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.
Предлагается внести изменения в статью "декларирование недостоверной информации", предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 8,5 тысячи гривен до 34 тысяч гривен или от 300 до 1,2 тысячи долларов), наказывается штрафом от 3 тысячи до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 52 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или от 1,85 тысячи долларов до 2,4 тысячи долларов) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2 тысяч прожиточных минимумов, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 68 тысяч гривен до 85 тысяч гривен или от 1,85 тысячи долларов до более чем 3 тысяч долларов) или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью "непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2,5 тысячи до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
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