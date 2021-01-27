https://ria.ru/20210127/ukraina-1594768676.html

Адвокат Порошенко заявил, что на Украине возбудили дело против Байдена

Адвокат Порошенко заявил, что на Украине возбудили дело против Байдена

Два уголовных дела возбудили на Украине в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко и президента США Джо Байдена о якобы их вмешательстве в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:53

2021-01-27T12:53

2021-01-27T12:53

виктор шокин

петр порошенко

верховная рада украины

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/12/1580384883_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_08dc95e694f41ea760722a504f6cce00.jpg

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Два уголовных дела возбудили на Украине в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко и президента США Джо Байдена о якобы их вмешательстве в деятельность украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина, заявил адвокат Порошенко Игорь Головань."Уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины (Виктора – ред.) Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - цитирует Голованя сайт телеканала "Прямой".По его словам, дела возбудили по заявлению внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. "Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же... Опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", – считает он.Ранее Деркач обнародовал четыре части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Венедиктова также заявила, что уголовные дела в отношении Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания. По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, по состоянию на сентябрь 2020 года против его подзащитного расследовались 58 уголовных дел.

https://ria.ru/20210119/amerika-1593568219.html

https://ria.ru/20201220/bayden-1590078545.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор шокин, петр порошенко, верховная рада украины, джо байден, сша, украина, в мире