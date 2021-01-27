Свыше 36 тысяч земельных участков проверят в Подмосковье
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Муниципальный земельный контроль Московской области планирует осмотреть свыше 36 тысяч участков для фиксации незарегистрированных домов и построек, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Как отмечается в ведомстве, Муниципальный земельный контроль городских округов Московской области присоединится к проекту по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, который реализуется на территории Подмосковья с 2016 года.
"Данная работа поможет обнаружить объекты, выпадающие из налогооблагаемой базы, чтобы правообладатели могли придать им легальный статус. Во время осмотров земельные инспекторы охватят земельные участки, на которых выявлены потенциальные незарегистрированные объекты недвижимости, чтобы подтвердить их наличие на земельных участках. В планы осмотров муниципального земельного контроля на 2021 год вошли более 36 тысяч таких земельных участков", - приводятся словам заместителя председателя правительства Московской области-министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.
В свою очередь министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова подчеркнула, что в рамках проекта также предусмотрено информирование о процедуре регистрации собственников, которые по той или иной причине не зарегистрировали недвижимость.