https://ria.ru/20210127/uchastki-1594777487.html

Свыше 36 тысяч земельных участков проверят в Подмосковье

Свыше 36 тысяч земельных участков проверят в Подмосковье

Муниципальный земельный контроль Московской области планирует осмотреть свыше 36 тысяч участков для фиксации незарегистрированных домов и построек, говорится в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:30

2021-01-27T13:30

2021-01-27T13:30

новости подмосковья

андрей разин

жилье

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Муниципальный земельный контроль Московской области планирует осмотреть свыше 36 тысяч участков для фиксации незарегистрированных домов и построек, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.Как отмечается в ведомстве, Муниципальный земельный контроль городских округов Московской области присоединится к проекту по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, который реализуется на территории Подмосковья с 2016 года.В свою очередь министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова подчеркнула, что в рамках проекта также предусмотрено информирование о процедуре регистрации собственников, которые по той или иной причине не зарегистрировали недвижимость.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/sanaviatsiya-1594664935.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, жилье, московская область (подмосковье)