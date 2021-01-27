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National Interest назвал цель звонка Байдена Путину
National Interest назвал цель звонка Байдена Путину
Колумнист американского издания The National Interest назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:22
2021-01-27T17:09
россия
джо байден
владимир путин
сша
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Названа цель звонка Байдена Путину
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.Он обратил внимание на различия в официальной информации Кремля и Белого дома о содержании беседы двух лидеров. Вашингтон перечисляет "обиды и претензии" к Москве. В то же время Кремль подчеркивает, что Байден и Путин обсудили пандемию коронавируса, вопросы торговли и экономики, а также перспективы ядерного соглашения с Ираном.По мнению автора статьи, Россия ожидает от США деловой дискуссии о компромиссах и взаимовыгодных обменах. Команда Байдена, скорее всего, видит в таких переговорах возможность поставить Москве условия до нормализации российско-американских отношений.Главной целью первого разговора двух лидеров было "прощупывание почвы", считает колумнист. Журналист считает, что таким образом президент Соединенных Штатов получил возможность "присмотреться к Путину" в момент, когда Россия продолжает бороться с пандемией, а на нефтяном рынке разгораются ценовые войны.Как отмечается в материале, если не считать вопрос о продлении СНВ-3, никаких других результатов по итогам беседы пока не было достигнуто. Однако Москва уже видит в этом позитивный сигнал, добавил колумнист."Нам придется подождать и посмотреть, какие шаги стороны предпримут в дальнейшем", — заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210127/dogovor-1594817178.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша

National Interest назвал цель звонка Байдена Путину

16:22 27.01.2021 (обновлено: 17:09 27.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Колумнист американского издания The National Interest назвал цель звонка президента США Джо Байдена российскому коллеге Владимиру Путину.
Он обратил внимание на различия в официальной информации Кремля и Белого дома о содержании беседы двух лидеров. Вашингтон перечисляет "обиды и претензии" к Москве. В то же время Кремль подчеркивает, что Байден и Путин обсудили пандемию коронавируса, вопросы торговли и экономики, а также перспективы ядерного соглашения с Ираном.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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По мнению автора статьи, Россия ожидает от США деловой дискуссии о компромиссах и взаимовыгодных обменах. Команда Байдена, скорее всего, видит в таких переговорах возможность поставить Москве условия до нормализации российско-американских отношений.
Главной целью первого разговора двух лидеров было "прощупывание почвы", считает колумнист.

"Неважно, является ли очередность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах или это сигнал о новом сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным", — говорится в статье.

Журналист считает, что таким образом президент Соединенных Штатов получил возможность "присмотреться к Путину" в момент, когда Россия продолжает бороться с пандемией, а на нефтяном рынке разгораются ценовые войны.
Как отмечается в материале, если не считать вопрос о продлении СНВ-3, никаких других результатов по итогам беседы пока не было достигнуто. Однако Москва уже видит в этом позитивный сигнал, добавил колумнист.
"Нам придется подождать и посмотреть, какие шаги стороны предпримут в дальнейшем", — заключил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 14:17
В Кремле привели детали телефонного разговора Путина и Байдена
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСША
 
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