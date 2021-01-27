https://ria.ru/20210127/toplivo-1594841183.html

Американский журнал высоко оценил российский проект по ядерному топливу

Американский журнал высоко оценил российский проект по ядерному топливу

Начало использования в России промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:00

2021-01-27T18:00

2021-01-27T18:04

ядерные технологии

россия

горно-химический комбинат

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

сша

твэл

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Начало использования в России промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для ядерных энергетических реакторов на быстрых нейтронах названо под первым номером среди главных событий в мировой энергетике 2020 года по версии старейшего американского журнала Power, входящего в число наиболее влиятельных и авторитетных международных профессиональных изданий в энергетике."В январе (2020 года) российские инженеры объявили о загрузке 18 (промышленных) МОКС-тепловыделяющих сборок (в реактор) на энергоблоке №4 Белоярской АЭС в Свердловской области", - напоминает журнал в обоснование своего выбора. Как отмечает Power, это будет первый российский атомный энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, работающий целиком на МОКС-топливе.Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 в январе прошлого года впервые начал работу с серийной партией промышленного МОКС-топлива (от английского mixed-oxide fuel). Ее выпустило предприятие госкорпорации "Росатом" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край). В таком топливе применяется обедненный уран и плутоний, выделенный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива реакторов АЭС.Блок №4 БАЭС, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий атомной энергетики будущего - замыкания ядерного топливного цикла на базе "быстрых" реакторов и, прежде всего, для демонстрации работы на промышленном МОКС-топливе. Этот блок стал прототипом более мощных коммерческих "быстрых" энергоблоков БН-1200."Росатом" осваивает технологии, необходимые для решения стратегической задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами как на тепловых, так и на быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан "круговорот" ядерного топлива. В результате за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", плутония, как считается, многократно увеличится топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.Промышленное производство МОКС-топлива для реактора БН-800 было построено на ГХК с участием более 20 организаций российской атомной отрасли, в том числе предприятий, входящих в контур управления топливной компании "Росатома" ТВЭЛ. Ожидается, что в первом квартале 2021 года в реактор БН-800 будет впервые загружено только свежее промышленное МОКС-топливо. Завершение перехода к работе БН-800 с полной загрузкой заводским МОКС-топливом запланировано на 2022 год.Журнал Power не впервые отмечает лидерство России в технологиях атомной энергетики. В 2016 году издание присудило свою премию Power Awards проекту энергоблока №4 Белоярской АЭС. В 2017 году журнал назвал российский энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (по другой классификации - энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2), первый в мире блок АЭС поколения 3+, в числе трех лучших ядерных установок мира. Наконец, пуск в России первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" Power счел одним из главных событий в глобальной атомной энергетике по итогам 2019 года.

https://ria.ru/20201224/samarskiy-universitet--1590697484.html

https://ria.ru/20200831/energoblok-1576510220.html

россия

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россия, горно-химический комбинат, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша, твэл, в мире