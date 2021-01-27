https://ria.ru/20210127/styuardessa-1594662731.html

Стюардесса рассказала о самом тяжелом полете в жизни

Стюардесса рассказала о самом тяжелом полете в жизни

Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала о самом сложном полете в ее карьере, сообщает Express. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T00:47

2021-01-27T00:47

2021-01-27T00:47

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Бывшая стюардесса британской авиакомпании рассказала о самом сложном полете в ее карьере, сообщает Express. Сорокалетняя Хейли Боулз работала бортпроводницей с 25 лет — до прошлого года, когда ее уволили из-за пандемии коронавируса. Теперь она — сотрудница дома престарелых в Мейдстоне, расположенном в графстве Кент. Хейли говорит, что скучает по небу, но есть один полет, который она не может забыть и никогда не хотела бы повторить.В 2015 году в Лас-Вегасе во время разгона по взлетной полосе у самолета, направлявшегося в Лондон, загорелся двигатель. Пилоты остановили лайнер, 157 пассажиров и 13 членов экипажа были эвакуированы. Четырнадцать человек обратились за медпомощью.Боулз ранее прилетела как раз на этом самолете, и поскольку ее смена закончилась, она осталась на отдых на сутки, чтобы лететь в Великобританию на следующий день. "Хотя никто из коллег не погиб, был шок. Я смотрела новости и думала о том, что всего три часа назад я приземлилась на этом лайнере", — вспоминает она.На следующий день ее смене предстояло увезти в Лондон пассажиров, день назад ставших участниками этого происшествия. "Это был самый тяжелый полет в жизни", — говорит Хейли. Пассажиры вели себя по-разному: кто-то от страха молчал, не шел на контакт. Одна женщина рыдала в туалете и кричала, что никогда больше никуда не полетит, вторая плакала и повторяла, что вчера она могла погибнуть и никогда не увидеть своих детей.Некоторые просили не подходить к ним и не тревожить. Стюардессы соглашались и говорили, что они с ними, и если что-то понадобиться нужно просто дать знать.Были пассажиры, которым нужно было рассказать о том, что самолет — самый безопасный вид транспорта. Другие — хотели, чтобы бортпроводник подержал их за руку.Хейли отметила, что навыки, полученные в авиакомпании, помогают ей в новой работе в доме престарелых. Она умеет разбираться в людях, быстро наладить контакт, выслушать и давать то, что клиентам нужно.

https://ria.ru/20210120/maska-1593709282.html

https://ria.ru/20210119/puteshestviya-1593507965.html

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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